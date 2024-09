Caso Neres, spunta una clamorosa testimonianza: la ricostruzione dell’accaduto

Sulla rapina ai danni di David Neres spunta una clamorosa testimonianza: la ricostruzione completa di quanto è accaduto

Emergono nuovi importantissimi dettagli legati alla triste vicenda che ha visto protagonista David Neres al termine della sfida vinta contro il Parma sabato scorso. Il neo attaccante brasiliano è stato rapinato del suo rolex mentre era a bordo di un van fittato per tornare in albergo, mentre era in compagnia della sua famiglia.

Forte lo stato di choc in cui si sono trovati il giocatore e la sua compagna, che ha avvisato pubblicamente i propri followers dell’accaduto attraverso una storia su Instagram nella quale si scusava a nome di Neres che non si era fermato a scattare delle foto con i tifosi. Tanta la comprensione nei confronti del nuovo arrivato in casa azzurra, che ha ricevuto un’enorme affetto da parte dei napoletani più onesti.

Neres rapinato, spunta una testimonianza: la ricostruzione

Sulla vicenda è tornato a parlarne il “Mattino” riportando novità potenzialmente decisive nella ricostruzione dell’accaduto. Stando a quanto riferito dal quotidiano, infatti, ci sarebbe una testimone che avrebbe visto l’intera scena e che ha potuto ricostruire una dinamica più precisa dei fatti accaduti a Fuorigrotta, in via Nino Bixio, a pochi metri di distanza dallo stadio Maradona.

La donna sta collaborando, chiaramente, con le forze dell’ordine per tentare di trovare gli artefici della rapina. Secondo la prima ricostruzione, i malviventi avrebbero ricevuto una soffiata, probabilmente da una talpa, che li avrebbe avvertiti degli spostamenti precisi di Neres, fornendo dettagli cruciali come il tipo di van e addirittura il posizionamento all’interno della macchina e gli orari degli spostamenti dallo stadio.

Avrebbero agito in 4, in sella a due scooter, uno dei quali si sarebbe avvicinato al vetro del van. Uno dei ladri avrebbe quindi spaccato il vetro e puntato la pistola contro il giocatore, intimandolo di consegnargli il rolex dal valore di circa 100mila euro. Al momento, però, l’orologio non è stato venduto al mercato nero, dato l’eco mediatico che si è creato intorno al caso. Anche il Prefetto ha infatti parlato con il giocatore nelle scorse ore e questa mattina il brasiliano sarà ascoltato dalle forze dell’ordine.

Proseguono, intanto, le ricerche attraverso le videocamere di sorveglianza, nel tentativo di stanare i malviventi. Neres appare comunque sereno e la paura è passata. Il giocatore tornerà ad allenarsi insieme ai compagni nella giornata di domani, nella speranza di lasciarsi alle spalle questo terribile episodio a pochi giorni dal suo arrivo in città.