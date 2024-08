Conte, che beffa la sosta: da Kvara a McTominay, ecco chi perde

Ecco tutti i calciatori del Napoli che lasceranno presto la squadra in vista delle convocazioni in Nazionale: Conte perde un’intera formazione!

Al termine di questa giornata di campionato, molti calciatori del Napoli lasceranno l’Italia per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali. L’Italia, ad esempio, dovrà disputare le gare di Nations League contro Francia e Israele. E nello stesso girone, c’è anche il Belgio di Romelu Lukaku.

A seguito di Napoli-Parma, Antonio Conte concederà qualche giorno di riposo a chi rimarrà in città, poi bisognerà immediatamente preparare le gare successive di campionato, quando ci sarà il rientro dalla sosta. Il mese di settembre è particolarmente delicato per gli azzurri. Alla 4a giornata c’è la mai banale trasferta a Cagliari; alla 5a c’è invece il ritorno di Conte all’Allianz Stadium, dalla sua vecchia Juventus. E non è mai una partita banale quella tra azzurri e bianconeri. Specialmente in questo momento. La formazione partenopea, subito dopo l’incontro con la Juve, dovrà vedersela in casa per il turno di Coppa Italia contro il Palermo. E infine ci sarà il match casalingo contro il Monza, al Maradona. Per la prossima settimana, però, a Castel Volturno ci saranno tante defezioni. Praticamente mancherà un’intera formazione.

Napoli, quanti convocati in Nazionale: la decisione di Lukaku

Antonio Conte perderà almeno 11 calciatori, se non addirittura 12 (si attendono le convocazioni dell’Uruguay di Olivera). Il tecnico azzurro non potrà contare sui quattro calciatori chiamati da Luciano Spalletti per gli impegni di Nations League della Nazionale: Meret, Buongiorno, Di Lorenzo, Raspadori. Ancora una volta Matteo Politano è stato escluso dalla lista dei convocati della Nazionale, nonostante un buon inizio di stagione. Avrà modo di riconquistare la fiducia del suo ex mister.

McTominay e Gilmour, che debutteranno in maglia azzurra solo dal rientro della sosta, giocheranno le partite di Lega A della Nations League contro Polonia e Portogallo. Entrambi sono stati convocati e saranno chiaramente schierati tra i titolari vista la loro importanza per la nazionale scozzese. Convocato anche Rafa Marin, che ancora non ha lasciato il segno in azzurro. Lo spagnolo è ha risposto presente alla chiamata della Spagna U21. Anche Lobotka ritroverà Calzona per disputare le gare di Nations League con la Slovacchia (contro Estonia e Azerbaigian). Interessanti le sfide a cui prenderà parte Kvaratskhelia con la sua Georgia: gli avversari sono la Repubblica Ceca e l’Albania. Il Kosovo di Rrahmani, invece, dovrà scendere in campo contro Romania e Cipro. Infine, Anguissa lascerà l’Italia per rispondere alla convocazione del suo Camerun, impegnato per le qualificazioni della Coppa d’Africa 2025.

Niente convocazione, a sorpresa, per Lukaku. Ma la scelta è stata dello stesso attaccante del Napoli, che ha preferito rifiutare il doppio impegno contro Israele e Francia, per tornare in perfette condizioni e allenarsi un’intera settimana con Antonio Conte. L’obiettivo è ritrovare lo stato di forma ottimale già per Cagliari-Napoli.