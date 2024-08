Lukaku-Osimhen, colpo di scena: la decisione del Napoli è ufficiale

Il Napoli ufficializza i numeri di maglia dei nuovi acquisti: ecco quale ha scelto Romelu Lukaku

Victor Osimhen avrebbe dovuto lasciare il Napoli quest’estate, ma anche all’ultimo giorno di mercato non si è trovato nessun accordo né con il Chelsea né con l’Al-Ahli. Tuttavia, la decisione della società è stata ormai presa e non si tornerà più indietro.

Il posto del centravanti nigeriano è stato preso da Romelu Lukaku, acquistato per 30 milioni di euro. Sarà lui l’uomo al centro del progetto affidato ad Antonio Conte. Il tecnico l’ha cercato, l’ha voluto e alla fine ha ottenuto l’acquisto richiesto alla società. Per il belga garantisce il mister, l’ha ribadito anche in conferenza stampa.

I numeri di maglia del Napoli: Lukaku sceglie il 9, per Gilmour arriva l’11

Un po’ a sorpresa, con ancora Victor Osimhen sotto contratto, Romelu Lukaku ha scelto di indossare la maglia numero 9, che di fatto è stata liberata dal collega nigeriano. L’attaccante del terzo Scudetto spera in una cessione nei prossimi giorni, verso la ricca Arabia Saudita. Altrimenti, dovrà attendere fino a gennaio per la nuova squadra. E nel frattempo, VO9 è stato ufficialmente eliminato dalla lista dei 25 del Napoli.

Discorso identico per Mario Rui, già considerato fuori progetto da settimane. Il terzino brasiliano ha rifiutato il trasferimento in Brasile, sperando in una chiamata in Europa tra Portogallo e Turchia. Ma al momento non è arrivata alcuna offerta allettante. Per il Napoli non si torna indietro. L’eroe dello Scudetto è stato tolto dalla lista dei 25 per favorire l’inserimento di un nuovo acquisto.

A proposito dei freschi arrivati, Scott McTominay ha scelto di indossare il numero 8. Billy Gilmour, invece, sceglie il numero 11, che solitamente viene scelto dagli attaccanti. Ma lo scozzese, già al Brighton, ha indossato l’undici che gli ha portato piuttosto fortuna.