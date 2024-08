Scambio Napoli-Roma: spunta una trattativa a sorpresa nelle ultime ore

Spunta una trattativa a sorpresa nelle ultime ore, che porterebbe ad uno scambio inaspettato fra Napoli e Roma.

Il Napoli potrebbe regalare grandi colpi in questi ultimi giorni di calciomercato. Il club azzurro dovrà ancora fare tanto: manca ancora infatti un attaccante titolare e almeno un centrocampista, ma potrebbero esserci altri ulteriori colpi.

In più, la società partenopea dovrà muoversi tanto anche nel mercato in uscita, visti i tanti calciatori ancora in cerca di una nuova squadra. Fra questi, sicuramente il caso più eclatante è quello di Victor Osimhen, ancora in attesa di trovare una squadra disposta ad avvicinarsi a pagare la sua clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Oltre a lui, ci sono però altre situazioni ancora da monitorare, come quelle di Gaetano, Folorunsho, Cheddira e Ngonge.

Dialoghi fra Napoli e Roma: possibile uno scambio

Per uno di loro, è arrivata una proposta a sorpresa dalla Roma: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, quest’oggi ci sarebbero stati dei dialoghi con il Napoli per provare uno scambio fra Cyril Ngonge e Edoardo Bove. La formula che utilizzerebbero i club per chiudere l’operazione sarebbe quella dello scambio di prestiti. ‘ipotesi, al momento, non decolla, ma nelle prossime ore (le ultime di mercato) potrebbe riaprirsi qualche spiraglio.

LD’altronde, Ngonge sembra essere al momento un calciatore fuori dai piani di Antonio Conte, dopo che l’arrivo di David Neres gli ha ulteriormente chiuso gli spazi. Non devono quindi ingannare i due subentri contro Modena e Verona: vista l’abbondanza nel reparto offensiva, anche l’attaccante belga sembra destinato alla partenza. Ecco che così questa soluzione di scambio potrebbe svilupparsi nelle ultime ore qualora non si sia ancora trovata una soluzione per Ngonge e qualora il Napoli non abbia ancora provveduto all’acquisto di un centrocampista.

Anche Bove, infatti, si è visto notevolmente ridotto le possibilità di giocare a Roma a seguito degli sviluppi di mercato, che hanno visto l’acquisto da parte del club giallorosso del francese Enzo Le Fee. Il centrocampista italiano potrebbe così andare altrove per avere maggiore spazio e trasferirsi al Napoli sarebbe un’ottima soluzione, in un reparto che prevede solo due centrocampisti e che necessita di altri giocatori di gamba come lui. In attacco, invece, il club giallorosso ha visto proprio oggi la permanenza di Paulo Dybala fra la gioia dei tifosi. Il reparto potrebbe necessitare però di un ulteriore innesto utile a sostituirlo in considerazione dei suoi frequenti problemi fisici.