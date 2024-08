Dal Napoli alla Liga, si chiude a breve: il giocatore ha già deciso

Trasferimento in via di definizione: il calciatore ha preso la decisione finale sul proprio futuro, Manna pronto a concretizzare la trattativa.

De Laurentiis apre all’ennesima cessione: rivoluzione ancora in attesa all’ombra del Vesuvio. La squadra di Antonio Conte ha esordito malissimo in campionato e l’ex allenatore dell’Inter ha voluto sottolineare il proprio malcontento riguardo al calciomercato estivo. Numericamente parlando, i soli colpi in difesa di Buongiorno, Spinazzola e Rafa Marin non hanno soddisfatto Conte che, al contrario, per il prossimo match contro il Bologna avrà a disposizione anche l’ex Ajax e Benfica David Neres.

Il secco 3-0 subìto dall’Hellas Verona è stato un vero e proprio contraccolpo psicologico, inaspettato ed ovviamente poco gradito dai tifosi partenopei che pretendono chiarezza sugli sviluppi del caso Osimhen e conseguentemente sul mercato in entrata. Lukaku e Gilmour sembrano essere sempre più vicini ma al momento quello che chiede alla società anche lo stesso mister salentino, oltre che la tifoseria, sono certezze.

La panchina azzurra presentata al Bentegodi non sembra essere a livello delle ambizioni europee e, pertanto, a impolverare ancor di più una situazione già difficile è anche il mancato passaggio dal Frosinone di Marco Brescianini, puntualmente protagonista con la sua nuova casacca: doppietta all’esordio con l’Atalanta. Le cessioni in casa Napoli, però, non smettono di esserci e dalla Spagna arrivano notizie forti su un attaccante partenopeo.

Trattativa con l’Espanyol vicina alla chiusura: la situazione

Giovanni Manna è a lavoro per l’ennesima cessione e tra le diverse pretendenti si è fatta avanti l’Espanyol per l’acquisto di Walid Cheddira. Il centravanti del Marocco, durante la scorsa annata calcistica, è stato girato in prestito al Frosinone e sembrerebbe pronto anche a provare una nuova esperienza all’estero. Il club biancoazzurro potrebbe risultare essere più di una suggestione di mercato, poichè ha una vera e propria emergenza in attacco.

Nonostante un buon pre-campionato, Conte non lo reputerebbe funzionale al proprio gioco e avrebbe concordato con la società di cederlo. A tal proposito, secondo quanto riportato da “La Grada”, la pista Espanyol potrebbe realmente concretizzarsi a breve. Cheddira, il cui valore di mercato è di 6 milioni, avrebbe messo in mostra tutto il suo entusiasmo di provare una nuova esperienza di crescita ne La Liga.

Dopo le cessioni in prestito di Lindstrom, Natan e Cajuste, la dirigenza azzurra ha espresso la netta volontà di allontanare dal capoluogo campano tutti gli acquisti dello scorso anno con Meluso al comando: tutti giocatori che non hanno meritato la permanenza e che ora dovranno giocarsi le proprie chance in altri club, tra Inghilterra e Spagna.