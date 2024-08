Napoli-Lazio, asse caldo sul mercato: spunta la trattativa

Si è aperto un asse di mercato tra il Napoli e Lazio: a dare le ultime novità di ha pensato Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport.

Il mercato del Napoli potrebbe entrare nel vivo da un momento all’altro, soprattutto dopo settimane che hanno visto tanto chiacchiericcio ma poca concretezza. Gli azzurri Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno hanno aperto una sessione estiva che non hai trovato, però, ulteriori innesti. Si è lavorato su qualcosa sotto il punto di vista delle uscita, con gli addii di Leo Ostigardi, Jesper Lindostrom ed ultimo Natan finito al Betis. C’è ancora tanto lavoro da fare: lo ha chiarito bene Antonio Conte, lo sa molto bene Giovanni Manna, ne è consapevole Aurelio De Laurentiis.

Ecco perché al momento la sensazione è che tutto possa sbloccarsi da un momento all’altro. David Neres nella giornata di lunedì dovrebbe svolgere le visite mediche e diventare il quarto colpo di mercato. A centrocampo Billy Gilmour sarebbe il primo indiziato per andare a migliorare il reparto, in attesa di capire se gli azzurri riusciranno ad affondare per Scott McTominay.

Ed ancora l’attacco: Victor Osimhen è in uscita, il Paris Saint Germain è alla finestra da mesi mentre il Chelsea pare essere tornato in auge soltanto recentemente. Risultati concreti, però, ad oggi non ce ne sono stati: tanto parlare, ma nessuno ha affondato il colpo. Nel frattrempo, il Napoli tiene sempre nel mirino Romelu Lukaku e nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Samu Omorodion, di nuovo.

Mercato Napoli, si parla con la Lazi di Ngonge

Insomma, tanto lavoro da fare e poco tempo per portare tutto a termine. In queste ore alla lista degli obiettivi azzurri si è aggiunto anche Ivan Martin, centrocampista del Girona sul quale adesso ci sarebbe l’interesse di Giovanni Manna. Anche in uscita, però, ci sono delle novità: Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, ha svelato l’esistenza di un binario aperto tra Napoli e Lazio per Cyril Ngonge.

Il giocatore piace molto a Marco Baroni che lo ha avuto al Verona: il club capitolino ha chiesto informazioni al Napoli per capire se esistano i presupposti per una cessione in prestito. Ngonge, dunque, potrebbe presto salutare la città partenopea, soprattutto se la Lazio andasse a tentare concretamente l’affondo per il calciatore belga classe 2000. Da capire, però, se il Napoli accetterà la proposta di prestito o se invece bisognerà lavorare per una formula diversa.