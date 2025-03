Diretta testuale di Napoli Pescara Primavera 2, di scena allo stadio “Giuseppe Piccolo” di Cercola.

Secondo tempo

57′ – Triangolazione dalla trequarti tra Russo, Popovic e De Martino. Il trequartista in maglia undici non riesce ad addomesticare il pallone e permette al Pescara di sventare il pericolo.

53′ – Prima modifica per il Pescara: Arcangelo prende il posto di Ricciardi.

51′ – Doppia sostituzione per il Napoli: Malasomma e Mboumbou lasciano spazio a Popovic e Raggioli.

49′ – Pescara pericolosissimo da sviluppi di corner, lo schema a liberare la conclusione di Berardi fa tremare la difesa.

46′ – Ha inizio il secondo tempo, palla al Napoli.

Primo tempo

45’+1 – Gol del Pescara. Cross dalla destra, pallone vagante addomesticato con superficialità da Sorrentino che se lo fa scappare e permette a Zeppieri di realizzare la doppietta personale. Termina il primo tempo.

45′ – Concesso un minuto di recupero.

44′ – Problema fisico per Kunze, necessario l’intervento dello staff medico.

39′ – Ammonito un preparatore atletico dei partenopei per eccesso di proteste.

35′ – Continua a spingere il Napoli, alla ricerca del gol del vantaggio con De Martino. Il tentativo dell’attaccante si spegne sopra la traversa.

31′ – GOOOOOL DEL NAPOLIIIIII! Lorenzo Russo ristabilisce la parità da calcio di punizione: il suo mancino è una bordata incontrollabile per Profeta che sporca i guantoni ma non riesce a respingere.

30′ – Russo conquista calcio di punizione da posizione ravvicinata, punito il tocco di mano del difensore ospite.

28′ – Napoli ancora pericoloso in ampiezza, questa volta è Ballabile a seminare il panico: ottimo spunto del numero dieci che serve De Chiara, impreciso nella conclusione.

23′ – I ragazzi di mister Rocco provano a risalire la china, ma il Pescara fa buona guardia e non lascia spazi.

16′ – Pescara in vantaggio! Ripartenza degli ospiti che raccolgono palla nella trequarti partenopea in seguito a un errore della difesa. Zeppieri riceve palla e infila Sorrentino con un preciso rasoterra.

14′ – Altra incursione di Malasomma, un pericolo per la retroguardia avversaria in quest’inizio di gara. Il numero sette ottiene l’ennesimo corner.

11′ – Incredibile occasione per il Napoli! Gli azzurrini sfiorano il vantaggio da sviluppi di corner con Gambardella, fermato solo dal salvataggio sula linea del difensore. La palla termina a Russo che colpisce con il piede meno nobile e manda a lato.

9′ – Primo squillo anche del Pescara, ci prova Berardi dai trenta metri. La palla termina sopra la traversa.

4′ – Subito prima occasione per il Napoli! Russo prova a impensierire Profeta con una potente conclusione, bravo l’estremo difensore a mandare in corner.

1′ – Ha inizio il match!

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

NAPOLI: Sorrentino; Colella, Garofalo, Gambardella, Russo, Esposito, Malasomma, De Chiara, Mboumbou, Ballabile, De Martino. All. Rocco

PESCARA: Profeta; Di Biagio, Palazzese, Guaragna, Isufi, La Barba, Ricciardi, Saccomanni, Zeppieri, Berardi, Kunze. All. Stella

Cari lettori e lettrici di SpazioNapoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli–Pescara Primavera 2. Gli azzurrini si apprestano a ricevere la visita della formazione abruzzese, ottava forza della competizione. La compagine guidata da mister Rocco è chiamata al rush finale negli ultimi sette incontri che precederanno la fine della regular season, provando ad avvicinarsi al Frosinone capolista, quest’oggi impegnato con il Palermo.

Last Updated on 29 Mar 2025 – 16:13 by Francesco Paudice