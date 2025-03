Napoli, Conte fa una richiesta ai tifosi: l’appello a chi sarà al Maradona

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan e ha lanciato un appello ai tifosi azzurri che saranno presenti al Maradona

Un Antonio Conte netto e deciso quello che si è presentato ai microfoni dei giornalisti in conferenza stampa a Castel Volturno, alla vigilia del big match tra il Napoli e il Milan. Il tecnico dei partenopei si è soffermato su diversi temi, dagli infortuni di Anguissa, Okafor e Spinazzola, all’aspetto mentale su cui la squadra dovrà ancora crescere, fino alla prossima stagione e al futuro del club.

Tra i vari topic, anche quello legato ai tifosi che saranno presenti in decine di migliaia allo stadio Maradona domani per la sfida delle 20.45. Il tecnico leccese ha fatto esplicita richiesta ai sostenitori partenopei, che sperano di accompagnare la squadra verso una vittoria, che manca contro il Milan in casa da ben 7 anni. Era il 2018, infatti, quando il Napoli ha battuto per l’ultima volta i rossoneri in casa.

Conte parla ai tifosi: la richiesta a chi sarà presente allo stadio

Per riuscire a riottenere i 3 punti e a rimanere agganciati al treno Inter, Conte ha fatto un appello ai tifosi del Napoli che saranno presenti allo stadio nella serata di domani.

“Domani ci aspettiamo la solita atmosfera al Maradona. Si deve creare la giusta alchimia e la giusta atmosfera. Ancora di più avremo bisogno del Maradona”.

Massima fiducia, dunque, nei confronti dei sostenitori che accompagneranno la squadra nella complessa gara casalinga contro i rossoneri. Mai nella sua storia, il Milan ha ottenuto 8 risultati utili consecutivi in casa del Napoli e Conte vorrà impedire che questo avvenga proprio quest’anno, ponendo fine a una striscia che dura da fin troppe stagioni di seguito.

Last Updated on 29 Mar 2025 – 15:38 by Claudio Mancini