LIVE VERONA-NAPOLI: le formazioni ufficiali e la decisione su Buongiorno

La diretta testuale del live della prima giornata di Serie A tra Verona e Napoli: le formazioni ufficiali di Paolo Zanetti e Antonio Conte

E’ l’esordio in campionato per Antonio Conte da allenatore del Napoli e arriva in un momento delicato, nel pieno del calciomercato, con tanti elementi in rosa che probabilmente tra due settimane saranno già altrove. Come per l’anno dello Scudetto, la prima giornata è al Bentegodi. Sarà di buon auspicio?

La vigilia del match è stata caratterizzata dalla conferenza-sfogo di Antonio Conte. Il mister ha rivelato di esser rimasto sorpreso negativamente da alcune situazioni e che lo Scudetto è stato un tranello che “butta fumo negli occhi”. Ha ribadito più volte che la squadra dovrà dare il massimo e che tutti nel club devono superare i propri limiti. Insomma, il quadro dipinto dal tecnico non sembra essere dei migliori. Calcio d’inizio tra Verona e Napoli alle ore 18:30: a dirigere la sfida sarà il fischietto Marchetti di Ostia.

Verona-Napoli: le formazioni ufficiali

Formazione Napoli – (A BREVE LE UFFICIALI)

Formazione Verona – (A BREVE LE UFFICIALI)

17:22 – Stando alle ultime che arrivano da Verona, Alessandro Buongiorno partirà dalla panchina a causa del problema alla caviglia che l’ha messo KO nell’allenamento a Ferragosto

17:20 – Al Bentegodi sono previsti circa 20 mila spettatori, ma la trasferta è stata vietata ai residenti in Campania per via degli ultimi scontri avvenuti durante questo match tra le tifoserie.