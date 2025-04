Osimhen, Giuntoli non molla: la contromossa del Napoli spiazza tutti

Cristiano Giuntoli non molla Victor Osimhen, che resta l’obiettivo del futuro della Juventus: il Napoli prepara una contromossa a sorpresa

Il calciomercato è un gioco di scacchi, e stavolta il Napoli sembra avere una mossa pronta per spiazzare tutti. Victor Osimhen, il bomber che fa gola a mezza Europa, lascerà gli azzurri la prossima estate. Il club partenopeo è disposto a cederlo in maniera definitiva a chi pagherà la sua clausola da 75 milioni di euro, valida solo per l’estero.

Una cifra importante, certo, ma che per un talento come il nigeriano potrebbe essere un affare. E mentre Cristiano Giuntoli, il cervello dietro il mercato della Juventus, non nasconde di averlo nel mirino da tempo, il Napoli non sta a guardare e starebbe preparando una contromossa per il futuro dell’attaccante, oggi in forze al Galatasaray.

Victor Osimhen alla Juventus: il sogno di Giuntoli prende forma

Cristiano Giuntoli non è tipo da mollare facilmente, e Victor Osimhen è un suo pallino da quando ha messo piede a Torino. Il direttore sportivo della Juventus lo vede come il tassello perfetto per rinforzare l’attacco bianconero, magari per dare quel guizzo in più che è mancato nelle ultime stagioni.

Ma c’è un problema per i bianconeri: la clausola rescissoria da 75 milioni di euro è valida solo per l’estero. Questo significa che per strapparlo al Napoli, la Vecchia Signora dovrebbe mettere sul piatto una somma ancora più alta, magari superando gli 80 milioni.

Un investimento non da poco, soprattutto considerando che la Juventus sta già lavorando per tenere i conti in ordine dopo anni di spese importanti. Eppure, Giuntoli sembra disposto a tutto pur di portare Osimhen sotto la Mole. Un centravanti con il suo fiuto per il gol – 26 reti in Serie A nella stagione 2022-23 e 26 anche in quella attuale ancora in corso – non si trova dietro l’angolo. E i tifosi juventini già sognano, immaginandolo a segno nei big match.

Calciomercato Napoli: la strategia per il dopo-Osimhen

Il Napoli, però, non è certo una squadra che si fa cogliere impreparata. Perdere un giocatore del calibro di Osimhen sarà un duro colpo, ma anche un’opportunità per reinvestire e costruire qualcosa di nuovo. La dirigenza azzurra, con Aurelio De Laurentiis in testa, starebbe già sondando il terreno con il Manchester United, club che da tempo tiene d’occhio l’attaccante nigeriano.

I Red Devils, reduci da una stagione altalenante in Premier League, vedono in Osimhen l’uomo giusto per tornare a competere ad alti livelli, e la clausola da 75 milioni non sembra spaventarli. Se l’affare andasse in porto, il Napoli avrebbe una bella somma da spendere sul mercato. Tra i nomi che circolano c’è quello di Moise Kean, che sta vivendo una stagione da sogno alla Fiorentina con 21 reti totali.

Osimhen tra Juventus e Premier League: cosa riserva il futuro?

E allora, dove finirà Victor Osimhen? La domanda tiene col fiato sospeso i tifosi di Napoli e Juventus, ma anche gli appassionati di calcio in generale. Da un lato c’è Giuntoli, che con il suo fiuto da maestro del mercato potrebbe convincere il giocatore a vestire il bianconero, magari con la promessa di un progetto ambizioso per tornare a vincere in Italia e in Europa.

Dall’altro c’è il Manchester United, con il fascino della Premier League e una tradizione che fa gola a chiunque. Senza dimenticare che Osimhen stesso, in passato, ha dichiarato di amare il calcio inglese, un dettaglio che potrebbe pesare nella scelta. Il countdown è iniziato: la prossima estate sarà decisiva. Il futuro di Victor Osimhen è un rebus tutto da risolvere.

Last Updated on 1 Apr 2025 – 09:58 by Claudio Mancini