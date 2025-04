“Il Napoli è la big più avanti per Kean”, i tifosi ora sognano: le cifre per l’attaccante

Il Napoli potrebbe essere la big di Serie A favorita per l’acquisto di Moise Kean in estate, i tifosi sognano il super colpo: le cifre dell’affare

Nel corso di “Fontana di Trevi”, consueto appuntamento del lunedì sera sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore si è espresso sulla possibilità di vedere Moise Kean in maglia Napoli nella prossima stagione. L’attaccante della Fiorentina sta vivendo una stagione magica, con numeri impressionanti e un rendimento da top assoluto di reparto.

La Viola se lo gode e ora fa gola a tutti. Strapotenza fisica, senso del gol, fiducia totale e una condizione psicologica di livello assoluto, come dimostrato anche in Nazionale con la doppietta alla Germania. Kean sta benissimo e vuole trascinare la sua Fiorentina verso la vittoria della Conference League e, magari, al quarto posto in campionato. Due grandi sogni, prima magari di salutare la piazza.

Kean, addio alla Fiorentina in estate? Il Napoli ci pensa: le cifre

Con l’attaccante azzurro, per ora, non si è ancora mai discusso di futuro. Sta benissimo a Firenze, lo ha confermato anche al termine del match vinto contro l’Atalanta, ma chiaramente il suo rendimento ha attirato diversi club in tutta Europa. Nella nostra Serie A, anche il Napoli ci starebbe pensando, specialmente per i possibili costi dell’operazione.

Nel contratto di Kean, infatti, sarebbe presente una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, valida solamente dal 1° al 15 luglio. Una cifra alla portata del Napoli, che potrebbe tentare un assalto all’inizio del mercato, per portare l’attaccante a vestire la maglia azzurra.

Un’ipotesi che lo stesso Giuseppe Pastore, in diretta, vede possibile:

“Si parla di un possibile inserimento del Napoli per Kean, Lukaku va per i 32, Osimhen sarà quasi sicuramente venduto. Il Napoli è la big italiana che più potrebbe prendere Kean. Io però mi auspico che Kean rimanga a Firenze”.

Con Conte o meno sulla panchina il prossimo anno, l’ipotesi di vedere Kean al Maradona stuzzica molto i tifosi partenopei. In questa stagione, l’attaccante ha realizzato 16 gol in campionato, ai quali se ne aggiungono altri 5 nelle varie competizioni, permettendogli di raggiungere quota 21 reti in 35 partite. Una marcatura ogni 113 minuti, praticamente una ogni 2 partite circa.

Numeri che non possono essere ignorati, anche se il rendimento di Lukaku in maglia Napoli non è insufficiente. Verranno, però, fatte valutazioni soprattutto sulla questione anagrafica, a maggior ragione se Antonio Conte dovesse lasciare il club. Pensieri estivi, rumors primaverili.

Last Updated on 1 Apr 2025 – 09:25 by Claudio Mancini