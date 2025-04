Conte, l’addio al Napoli è davvero possibile: De Laurentiis avrebbe già scelto il sostituto

Antonio Conte potrebbe davvero dire addio al Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe persino già scelto il sostituto

Il futuro di Antonio Conte resta un rebus. Per qualcuno, come il giornalista Ivan Zazzaroni, rimarrà ancorato alla panchina del Napoli, per qualcun altro, il rapporto con il presidente De Laurentiis è ai minimi storici e potrebbe davvero valutare un addio. Il tecnico leccese agiterebbe tutti, aumentando le speranze di Milan e Juventus, che sperano di potergli offrire un contratto per la prossima stagione.

Sulle pagine di Tuttosport, questa mattina, l’ex Salvatore Bagni ha dichiarato che, a detta sua, Conte non è soddisfatto del mercato di gennaio e starebbe concretamente pensando di lasciare il Napoli. Un’ipotesi che terrorizza i tifosi partenopei a 8 giornate dalla fine del campionato, con 3 punti di distanza dall’Inter prima.

Conte verso l’addio? De Laurentiis ha già pensato al sostituto

Secondo quanto riferito da Repubblica, Conte e De Laurentiis hanno in programma un meeting alla fine della stagione. Le parti dovranno discutere dopo un finale di stagione che si prospetta infuocato. Saranno notevoli le differenze tra un secondo posto e il quarto scudetto.

A quel punto si potrà lavorare per il calciomercato estivo e, solamente dopo aver raggiunto un accordo sulle intenzioni, si potrà confermare la presenza del tecnico anche nella prossima stagione.

In caso contrario, stando a quello che riferisce Tuttosport, il patron del Napoli avrebbe già in mente un sostituto. Si tratterebbe di Massimiliano Allegri, fermo in questa stagione dopo l’esonero dalla Juventus al termine dello scorso campionato. Una soluzione di alto livello, almeno per palmares e status, che però dividerebbe la piazza.

Uno scenario, al momento, ancora remoto, dato che Conte ha un contratto di 3 anni e otto finali da disputare da qui a maggio. La prossima sarà lunedì 7 aprile contro il Bologna, tra meno di una settimana. L’ultima partita contro una squadra in lotta per un posto in Europa, una gara che spaventa molto per lo status attuale dei rossoblu. Testa al campo, poi si deciderà il destino, con un addio di Conte che viene contemplato, ma che ci si augura possa verificarsi il più lontano possibile nel tempo.

Last Updated on 1 Apr 2025 – 08:53 by Claudio Mancini