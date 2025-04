Meret, trattativa infinita per il rinnovo: c’è un rischio sempre più grande per il Napoli

Alex Meret, il rinnovo continua a tardare nonostante prestazioni importanti in campo: il Napoli corre un rischio sempre più grande con il proprio portiere

Santo subito, sì, ma quante ne ha dovute mandar giù Alex Meret prima di prendersi la scena. Al minuto 69 della partita contro il Milan che il Napoli stava dominando, il destino ha deciso di porgli davanti l’ennesima sfida, ancora un rigore contro in questa stagione. Theo Hernandez e Billing si intrecciano, l’arbitro Sozza fischia, e il silenzio del Maradona diventa assordante.

Ma Meret, con la calma di chi sa il fatto suo, si piazza lì, tra i pali, e para. Dieci rigori neutralizzati su 34 in carriera, se ne parla fin troppo poco, quasi fosse un dettaglio da niente per il portiere dello scudetto. Ora, però, c’è un altro capitolo da scrivere: il rinnovo di contratto col Napoli. La firma dovrebbe arrivare a breve, ma se non dovesse succedere, il 30 giugno prossimo Alex sarà libero di scegliersi un futuro altrove.

Il rinnovo di Meret: una firma attesa da mesi

Il rinnovo di Alex Meret col Napoli è una di quelle storie che sembrano sempre sul punto di concludersi, ma che poi si perdono nei meandri della burocrazia calcistica. “Mancano solo i dettagli”, si dice da mesi, forse da prima ancora che la stagione iniziasse. Il contratto firmato il 5 ottobre 2022 scadrà a giugno 2025, e da allora si parla di un prolungamento che potrebbe portarlo al 2026, o magari al 2027, con o senza opzione.

Ma tra penne e promesse, ancora nulla di ufficiale. Eppure, Meret non è tipo da fare drammi: è l’anti-personaggio per eccellenza, con quell’aria da bravo ragazzo friulano che preferisce parlare coi fatti – o meglio, con le mani – piuttosto che coi titoli dei giornali. Sette anni a difendere la porta del Napoli, 205 partite, una Coppa Italia e uno scudetto. Numeri che pesano, anche se spesso finiscono in secondo piano rispetto alle chiacchiere su presunti errori o incertezze. La firma, però, sembra davvero vicina.

Meret, contratto in scadenza: cosa succede se salta il rinnovo?

E se la firma non arrivasse? Ecco il pensiero che fa preoccupare una parte dei tifosi partenopei. Il 30 giugno, senza un nuovo accordo, Alex Meret potrebbe salutare Napoli da svincolato, gratis, libero di scegliere la sua prossima avventura. Un’ipotesi che, a dirla tutta, sembra lontana: il legame con la città e la squadra è forte, e lui stesso non ha mai lasciato trapelare voglia di andarsene.

Ma nel calcio, si sa, tutto può succedere, e tre mesi prima della scadenza altri club potrebbero bussare alla porta del suo management. Squadre di Premier League, magari, o qualche big italiana pronta a fare un colpo a costo zero, un’operazione che farebbe gola a molti, visto il valore di un portiere 27enne nel pieno della maturità.

Il Napoli, però, non vuole rischiare: perdere Meret a zero arebbe un duro colpo, non solo tecnico ma anche emotivo, per una tifoseria che lo ha visto crescere e diventare un simbolo. La sensazione è che alla fine si troverà la quadra, la speranza è che questo avvenga il prima possibile.

Last Updated on 1 Apr 2025 – 10:15 by Claudio Mancini