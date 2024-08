“Neres può arrivare al Napoli solo in un caso”, svelato lo scenario per il colpo

Lo scenario che dovrebbe verificarsi per permettere l’arrivo al Napoli di David Neres: cosa deve succedere.

Il Napoli continua a sognare il colpo David Neres, esterno d’attacco brasiliano attualmente al Benfica. Ogni amante del calcio ha il nitido ricordo delle sue meravigliose giocate con la maglia dell’Ajax, prima che qualche scelta sbagliata limitasse un po’ la sua carriera. Il connubio con Antonio Conte potrebbe però essere davvero esplosivo e regalare una nuova stella all’attacco azzurro.

Ci sarà prima però da piazzare alcuni esuberi. Il Napoli ne ha davvero tanti e qualche difficoltà avuta sul piano delle cessioni sta davvero bloccando il mercato in entrata. Ha svelato quali sono gli addi necessari a sbloccare la situazione Umberto Chiariello nel corso della trasmissione In Ritiro Con Te che presenta insieme a Marco Giordano in onda su Radio CRC (la nuova radio ufficiale del Napoli).

Neres-Napoli, in quale caso si può chiudere

Di seguito le sue parole: “Cajuste trattativa caldissima per andare in Inghilterra; Folorunsho, anche lui destinato all’uscita; Mario Rui, invitato a trovarsi squadra; Juan Jesus, vicino all’uscita; Cheddira ha tante richieste. Con l’uscita di Cajuste e Folorunsho si liberano i posti per Brescianini e Gilmour, che sono molto vicini al Napoli. Neres può arrivare solo se esce qualcun altro oltre Cheddira, che è già in sovrannumero, perché attualmente gli slot sono tutti pieni“.

Svekato quale potrebbe essere questo secondo nome: “Non è detto che debba essere Ngonge, può arrivare indipendentemente da lui e Politano. Quelli che devono uscire sono Gaetano, che non tocca la lista degli over, Cajuste, Folorunsho, Mario Rui, Juan Jesus e Cheddira. Simeone non è in vendita, se poi arrivano offerte importanti si valuterà“.

Sarà quindi obbligatoriamente necessario l’addio di Walid Cheddira, il quale aveva invece firmato per il Napoli solo l’anno scorso. Girato poi in prestito al Frosinone, ha siglato 7 gol nell’ultima Serie A. In molti pensavano ad una sua permanenza dopo un buon ritiro, ma, a quanto pare, la scelta sembra essere diversa. Insieme a lui, dovrà lasciare almeno un altro dell’elenco degli esuberi, ma non sembra essere obbligatorio l’addio degli esterni destri già presenti in rosa (Ngonge e Politano). Confermate, poi, anche le voci riguardanti un possibile addio di Folorunsho, la cui trattativa per il trasferimento all’Atalanta è salatata solo a causa del grave infortunio di Scamacca. Un puzzle che deve, quindi, ancora comporsi nella sua totalità, ma necessario per premettere l’arrivo del funambolico Neres.