Clamoroso sgarbo al Napoli, Giuntoli ha deciso: sfuma l’obiettivo del DS Manna

Si complica l’obiettivo di mercato del Napoli. Cristiano Giuntoli, attualmente alla Juventus, starebbe lavorando ad un clamoroso sgarbo.

Sono giorni molto importanti in casa Napoli. Oltre alla stagione in corso, il club azzurro starebbe valutando anche gli obiettivi futuri. Quest’ultimi, indubbiamente passeranno dalla prossima sessione di mercato e quindi dai rispettivi acquisti. Al momento, i nomi sul taccuino del DS Manna sarebbero diversi, anche se un affare si sarebbe complicato e non poco negli ultimi giorni.

Comuzzo-Napoli, affare saltato? C’entrano Giuntoli e la Juventus

Il nome di Pietro Comuzzo continua ad essere nel mirino dei grandi club. Il difensore classe 2005 di proprietà della Fiorentina è reduce da una stagione con numeri importanti, motivo per il quale il futuro è molto roseo. Già a gennaio, infatti, c’è stato l’assalto del Napoli che però non è riuscito a portare il calciatore in Campania.

Da quel momento, potrebbero esser nati non pochi problemi. Infatti, la permanenza di Comuzzo a Firenze ha dato spazio anche ad altri club di interessarsi al giocatore. In modo particolare, però, la Juventus avrebbe preso informazioni e sarebbe pronta ad ingaggiare il difensore.

Come riportato da Paolo Paganini a “TMW Radio” la Juventus avrebbe anticipato il Napoli attraverso la cessione di Fagioli proprio alla Fiorentina. L’affare tra i club, infatti, faciliterebbe l’approdo di Comuzzo a Torino nei prossimi mesi. Quindi, si tratta di un vero e proprio sgarbo di Cristiano Giuntoli ai danni del suo vecchio club.