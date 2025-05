Dalla Juventus al Napoli, ora l’affare diventa possibile: l’idea fa sognare i tifosi azzurri!

In casa Napoli si lavora anche al futuro, motivo per il quale un noto calciatore potrebbe passare dalla Juventus al club azzurro.

La stagione del Napoli procede alla grande, ma intanto la società è concentrata anche sul futuro. In modo particolare, si starebbe pensando al mercato estivo, il quale dirà moltissimo sugli obiettivi della società. Quest’ultima, è vogliosa di costruire una rosa all’altezza, proprio come sarà richiesto da Antonio Conte.

Conceicao lascia la Juventus? A breve la decisione sul futuro

Francisco Conceicao è sempre più in bilico. Il futuro del giocatore portoghese è tutt’altro che scontato. Ad oggi, l’ex Porto veste la maglia della Juventus, ma la permanenza non è affatto scontata. La trattativa tra i club è basata su un semplice prestito, ma per tenere il giocatore servirà presentare un’offerta da ben 30 milioni di euro.

Proprio da qui, infatti, sarebbe nati i “dubbi” della Juventus. Ad oggi, il riscatto sembrerebbe molto complesso, anche se nelle prossime settimane potrebbe succedere qualsiasi cosa. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” le prossime sfide contro Bologna e Lazio non indirizzeranno solo il futuro dei bianconeri, ma anche quello del portoghese. Quest’ultimo, avrà a disposizione le ultimissime chance per convincere la dirigenza.

La domanda è però un’altra: se Conceicao fosse l’uomo giusto per il Napoli? Il club azzurro è a caccia di un esterno di qualità e il portoghese potrebbe essere l’alternativa adatta. Ad oggi, non c’è stato alcun tipo di contatto ma potrebbe nascere un’idea di mercato del tutto inedita. L’estate sarà quindi molto rovente, ancor più sull’asse Torino-Napoli.