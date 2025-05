Cambia tutto per l’Inter, ora il Napoli può gioire: la notizia è inaspettata!

Dopo aver subito il sorpasso in classifica dal Napoli nell’ultima giornata di campionato, l’Inter dovrà affrontare il Verona con una formazione ampiamente rimaneggiata

Il Napoli ha compiuto un vero e proprio miracolo (sportivo), seppur a metà, riuscendo a sorpassare l’Inter al primo posto in classifica, quando mancano ormai quattro giornate alla fine del campionato di Serie A. I ragazzi di Antonio Conte, grazie al successo per 2-0 ottenuto tra le mura amiche del Diego Armando Maradona contro il Torino, ora devono completare l’opera ottenendo almeno 10 degli ultimi 12 punti disponibili, per tagliare un traguardo che vorrebbe dire quarto scudetto della propria storia.

L’Inter, invece, si trova costretta ad inseguire, con un occhio sempre più indirizzato verso la Champions League e le sue fatiche, che iniziano a farsi sentire. Lo straordinario 3-3 del Camp Nou contro il Barcellona di Yamal e compagni tiene vivissime le speranze di raggiungere la finale della competizione dalle grandi orecchie, ma il risvolto della medaglia è l’ampio turnover che verrà adoperato da Simone Inzaghi nella sfida all’Hellas Verona, valida per la 35esima giornata di campionato. Di seguito, i dettagli sulla probabile formazione dei nerazzurri.

Inter-Verona, ampio turnover per Inzaghi: 0ccasione d’oro per il Napoli

L’Inter ha disputato una grandissima partita e ha pareggiato per 3-3 l’andata delle semifinali di Champions contro un Barcellona stellare, ma ora la squadra di Inzaghi è costretta a settare nuovamente la testa al campionato di Serie A, nonostante un dispendio di energie psicofisiche enorme. Di fronte ai nerazzurri ci sarà l’Hellas Verona, in piena lotta salvezza: anche se favoriti, i nerazzurri non possono permettersi passi falsi se vogliono continuare a credere nello scudetto.

Dopo i due ko contro Roma e Bologna, l’Inter è chiamata al riscatto, ma la squadra con cui scenderà in campo sarà piuttosto rimaneggiata. Infatti, tra le file nerazzurre potrebbe andare in scena un importante turnover proprio come riportato da “SportMediaset”. Di seguito, ecco l’11 con cui dovrebbe presentarsi in campo mister Inzaghi:

INTER (3-5-2) – Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Zielinski, Asllani, Frattesi, Zalewski; Arnautovic, Thuram

Per il Napoli, dunque, si tratterà di un’occasione d’oro per provare ad incrementare il vantaggio in classifica. La squadra di Antonio Conte giocherà prima di quella allenata da Inzaghi e vincendo potrebbe mettere tanta pressione sulle spalle dei nerazzurri.