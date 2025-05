Verso Lecce-Napoli, scelta da brividi: accadrà al Via del Mare

Il Napoli sabato alle ore 18:00 affronterà il Lecce in trasferta al Via del Mare: per l’ennesima volta in stagione, i ragazzi di Antonio Conte potranno contare su un fattore chiave.

Il Napoli si appresta ad affrontare l’importante match in trasferta valido per la 35esima giornata di Serie A, allo stadio Via del Mare, contro il Lecce di mister Marco Giampaolo. I giallorossi sono invischiati in pieno nella lotta salvezza, e dunque l’esito della sfida, che sulla carta sembra essere abbordabile per gli azzurri, è tutt’altro che segnato.

I pugliesi hanno bisogno di mettere punti in cascina per mantenere il quartultimo posto in classifica, che varrebbe la permanenza in A anche il prossimo anno, e per questo venderanno cara la pelle. Antonio Conte lo sa bene, e continua a tenere alta la concentrazione nei suoi ragazzi, che dovranno scendere in campo con un solo obiettivo: vincere. A sostenerli, come sempre, ci sarà il tifo partenopeo, che anche in questa occasione non farà sentire la propria mancanza.

Verso Lecce-Napoli, attesi circa 5mila tifosi azzurri al Via del Mare

Il Napoli potrà contare sul proprio dodicesimo uomo anche contro il Lecce, in trasferta.

Gli azzurri, infatti, scenderanno in campo sabato pomeriggio sostenuti da circa 5mila tifosi partenopei, che occuperanno i mille posti destinati agli ospiti e parte dei settori dello stadio Via del Mare, mescolati tra i supporters giallorossi. Una chiara dimostrazione di vicinanza, che spingerà ancora una volta i ragazzi di Antonio Conte verso la miglior prestazione possibile.

Dopo il sold-out del Maradona, il dodicesimo della stagione, in occasione di Napoli–Torino, il tifo azzurro sarà ancora protagonista.