Doppio colpo con i soldi di Osimhen: Napoli, svelato il piano di De Laurentiis

In casa azzurra il mercato in entrata è pronto ad entrare nel vivo. Il Napoli potrebbe presto vedere importanti novità per Conte.

Antonio Conte è impaziente. Il neo tecnico azzurro attende i nuovi acquisti e spera che il mercato del Napoli possa sbloccarsi il prima possibile. Finora il ds Giovanni Manna lo ha accontentato solo in difesa ma c’è la consapevolezza che serve altro anche negli altri reparti, e servono giocatori il prima possibile.

A centrocampo il Napoli è riuscito a piazzare Cajuste al Brentford, in prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, attende di piazzare Gaetano e Folorunsho o magari anche solo uno dei due per provare poi il doppio colpo Brescianini e Gilmour. Gli azzurri sono attivissimi ma le mosse più importanti sono ovviamente legate a quella che viene considerata come la cessione dell’estate, ovvero quella legata a Victor Osimhen.

Il giocatore nigeriano è stato dichiarato apertamente in uscita, il Napoli attende offerte e finora nessuna squadra pare essere in grado di accontentare le richieste del club. Gli azzurri vogliono 100 milioni di euro e poi potranno lavorare al mercato in entrata, si valuta se accelerare ma tutto è legato ad Osimhen. Gli azzurri sono pronti ad effettuare un doppio colpo con i soldi di Osimhen.

Mercato Napoli, pronto il doppio colpo

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato del Napoli. Il quotidiano torinese sottolinea che – non appena gli azzurri incasseranno i soldi legati alla cessione di Osimhen – arriverà un doppio colpo in entrata, due affari per rinforzare il reparto offensivo. Romelu Lukaku e David Neres, in arrivo rispettivamente da Chelsea e Benfica, due colpi complessivamente da oltre 60 milioni di euro.

Più ovviamente il lauto ingaggio per entrambi con Neres che prenderebbe il posto in rosa di Lindstrom e Conte avrebbe cosi un’alternativa di lusso a Matteo Politano. I due si contenderebbero il posto sulla fascia destra. Le mosse del mercato del Napoli sono legate alle cessioni, sia a centrocampo che in attacco e quindi occorre attendere. Conte dovrà attendere.

In attacco occhio anche ad altre possibili uscite con uno tra Walid Cheddira e il Cholito Simeone che potrebbe partire, sicuramente a titolo definitivo. Diversi club italiani ed europei hanno chiesto informazioni sul marocchino mentre Genoa e Lazio hanno mostrato interesse per l’attaccante argentino, il Napoli ascolta ma solo a titolo definitivo. La società non prende in considerazione prestiti, un pò come sta accadendo a centrocampo per Cajuste e per i casi di Gaetano e Folorunsho.