Napoli-Casertana 0-0, allenamento congiunto: la formazione scelta da Conte

Allenamento congiunto stamattina a Castel di Sangro fra Napoli e Casertana, tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Napoli di nuovo in campo dopo l’amichevole contro il Girona di ieri. La squadra di Conte, infatti, stamattina è in campo al Patini di Castel di Sangro per un allenamento congiunto contro la Casertana.

Un ottimo modo per smaltire un po’ di carichi di lavoro e, soprattutto, dare spazio a chi non ha giocato contro i catalani ieri o ha giocato troppo poco.

Ma, soprattutto, un modo anche per dimenticare subito la sconfitta e guardare avanti in vista dei primi impegni ufficiali.

Il Napoli sarà in campo fra una settimana contro il Modena per il primo turno di Coppa Italia e Conte ha tutta l’intenzione di iniziare con il piede giusto, tant’è che ha scelto di tenere ancora la squadra in ritiro.

Napoli-Casertana, la formazione azzurra: gli aggiornamenti

La formazione azzurra è infatti tutta di seconde linee:

Il classico 3-4-2-1 è composto da: Caprile; Rafa Marìn, Juan Jesus, Natan; Zerbin, Cajuste, Iaccarino, Mario Rui; Ngonge, Cheddira; Simeone.

Il risultato è ancora fermo sullo 0-0, l’unica occasione è di Natan ma bravo il difensore della Casertana a salvare sulla linea.