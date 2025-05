“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza

Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte

Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea. Stando alle ultime voci però, l’arrivo del belga non dipenderà da Antonio Conte.

Il tecnico si trova in un momento delicato, con il suo futuro che non è più certo come una volta, per via di alcune tensioni con il patron Aurelio De Laurentiis. Sul tavolo ci sono le problematiche di un centro sportivo non all’altezza, con i campi di Castel Volturno colpevoli degli infortuni dei calciatori, secondo Conte. Poi bisognerà vedere che frutti darà il mercato, con l’ex Juve e Inter che ha dichiarato di non voler esser massacrato anche il prossimo anno.

Marchetti allo scoperto sull’arrivo di De Bruyne: l’affare è scollegato da Conte

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di SkySport, è intervenuto a Radio Marte parlando proprio di quello che sarà il futuro di De Bruyne e la possibilità di vederlo nel Napoli.

“Secondo me De Bruyne non è una richiesta di Conte, ma si tratta di un’opportunità che il Napoli ha voluto cogliere” – afferma il giornalista.

Marchetti ha dichiarato di come si tratti di un’operazione complicata, ma importante:

“L’interesse al calciatore ribadisce la volontà del Napoli di rimanere competitivo. Già pensare ed entrare in contatto con l’entourage è una nota molto positiva. Gli azzurri ci sono ed è una bella notizia per il calcio italiano. È lo specchio della volontà del club di voler investire, di una progettualità solida e che investirà anche nella infrastrutture“.

De Bruyne ha già aperto alla trattativa con il Napoli, dopo che Manna gli ha mostrato il progetto convincente degli azzurri di Conte. Ora bisognerà attendere la sua decisione che sarà prettamente di vita e dipenderà dalla famiglia.

Napoli, futuro Conte: Marchetti è stato chiaro

Sul futuro di Conte è uscito allo scoperto proprio Marchetti, dichiarando di come la panchina del tecnico non sia ben solida. Il Napoli però, al momento, resta tranquillo per via del contratto firmato fino a giugno 2027.

“Non so cosa farà Conte, dovranno parlarsi. Se si separeranno non sarà per De Bruyne e tantomeno per qualche altro giocatore, ma per una visione diversa del futuro” – dice Marchetti a Radio Marte.

Il Napoli però è pronto a convincere il tecnico soprattutto grazie al mercato. Come affermato dal giornalista infatti, la squadra verrà rinforzata per via della Champions League.