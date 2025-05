Boom Genoa, tripla ottima notizia: Napoli avvisato

Tripla ottima notizia in casa Genoa in vista del match di domenica contro il Napoli, ora gli azzurri sono stati avvisati

Domenica sera alle 20:45 andrà in scena Napoli-Genoa, valevole per la 36esima giornata di campionato. si giocherà in un ‘Maradona‘ ancora una volta sold-out, pronto a spingere gli azzurri verso i tre punti fondamentali per mantenere invariato il distacco di tre punti dall’Inter inseguitrice.

Gli ospiti però possono sorridere in vista della difficile trasferta, con un’ottima tripla notizia che tranquillizza Patrick Vieira. Le parole del tecnico, dopo l’ultima sconfitta, mettono a dura prova la squadra di Antonio Conte, con il Grifone pronto a strappare punti pesantissimi.

Verso Napoli-Genoa, Vieira sorride: in tre tornano ad allenarsi

Da Genova giungono notizie positive per i rossoblù, con tre giocatori chiave pronti al rientro per la sfida contro il Napoli. Si tratta di recuperi importanti, vista la loro assenza che ha pesato nella sfida contro il Milan.

Quest’oggi è arrivato il report dell’ultimo allenamento del Genoa, con Cuenca, Ekuban e Onana che sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo. Nella giornata di domani è previsto un altro allenamento.

Forze fresche ritrovate per Vieira, che potrà contare nuovamente su i suoi calciatori. Il Genoa, già salvo da alcune settimane, è alla ricerca di una vittoria contro una big. Il Napoli non può commettere passi falsi, manca sempre meno alla fine del campionato e il distacco dai nerazzurri è minimo.