Ribaltone De Bruyne, via libera Napoli: c’è l’annuncio

Per il Napoli, di fatto, bisogna registrare delle importantissime novità su Kevin De Bruyne.

Dopo aver battuto il Lecce con il gol di Giacomo Raspadori, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è atteso da un’altra partita molto importante. Gli azzurri, infatti, giocheranno domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona il Genoa di Vieira.

Il Napoli, considerando anche il match in trasferta dell’Inter di Simone Inzaghi contro il Torino, deve assolutamente battere i liguri per avvicinarsi ancora di più al suo quarto scudetto. Ma queste ultime ore in casa Napoli sono state contraddistinte dalla notizia di un possibile arrivo di Kevin De Bruyne. Proprio su quest’ultimo, tra l’altro, bisogna registrare un annuncio davvero importante.

Calciomercato Napoli, nessuna trattativa tra il Liverpool e Kevin De Bruyne: ecco tutti i dettagli

Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, il Liverpool non c’è nella corsa per arrivare al belga. In un primo momento, di fatto, anche i ‘Reds’ erano stati accosati al belga.

Per il giornalista italiano, dunque, su De Bruyne bisogna segnalare l’interesse di squadre come i Chicago Fire. Nelle prossime settimane, quindi, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro di una delle stelle del Manchester City di Pep Guardiola.