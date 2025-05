Non solo De Bruyne, altro nome dalla Premier per il Napoli: Manna scatenato

Il Napoli è pronto a scatenarsi nella prossima sessione di calciomercato, in Premier League oltre De Bruyne c’è un altro nome

Il Napoli, da quanto emerso nelle ultime ore, sembra intenzionato a divertirsi e sorprendere in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il nome di Kevin De Bruyne ha sicuramente colpito di sorpresa e la piazza si è subito infiammata. Il centrocampista del Manchester City però non è il solo ad essere segnato sul taccuino bollente di Manna, direttore sportivo degli azzurri.

L’ex Juve infatti monitora diversi nomi interessanti, con una particolare attenzione ai calciatori presenti in Premier League. Antonio Conte è voglioso di lasciare un’impronta sempre più internazionale al suo Napoli e Manna farà di tutto per accontentarlo. L’intento del club è di costruire una squadra fortemente attrezzata per affrontare al meglio le prossime 4 competizioni che la vedranno protagonista.

Napoli, piace anche Trossard: l’Arsenal però non molla

Il reparto offensivo del Napoli, in vista della prossima stagione, subirà dei cambiamenti. Alcuni calciatori presenti in rosa sono sull’orlo d’addio e Manna è pronto a rinforzare una rosa al momento non completa.

Secondo quanto dichiarato da CaughtOffside su X, Leandro Trossard è seguito da tre club di Serie A, tra cui il Napoli. L’Arsenal però lavora ad un rinnovo contrattuale per il calciatore, con i colloquio che – sembra – stiano procedendo nel verso giusto.

Il club inglese dunque cercherà di resistere alle possibili richieste azzurre, con il Napoli che però è deciso nel compiere acquisti.

Napoli, si pensa ad un mercato da sogno: i nomi più caldi

Il Napoli è pronto a regalare al suo tecnico nuovi top player. In avanti c’è da risolvere il caso Osimhen, poi si troveranno esterni all’altezza e un centravanti bomber. In lista anche difensori e centrocampisti di livello, pronti a comporre una squadra all’altezza.

Nelle ultime ore sono giunte notizie entusiasmanti per i tifosi partenopei, con il club che segue anche Jonathan David del Lille e Darwin Nunez del Liverpool per l’attacco. Nella lista Premier League presente anche Jack Grealish.

Poi per il centrocampo i soliti obiettivi come Ferguson o Pellegrini, con l’occhio che strizza molto su Frattesi, oltre all’interesse per De Bruyne. Il reparto difensivo invece è pronto a delle certezze, come mostrate da Solet e Beukema durante il campionato attuale.