“De Bruyne al Napoli? Non fa il titolare”, Fedele spiazza ancora: l’ha detto davvero

Le parole di Fedele sull’affare De Bruyne non lasciano scampo a polemiche, con dure critiche rivolte verso l’operazione di mercato

L’interessamento del Napoli per Kevin De Bruyne, calciatore del Manchester City, ha acceso sicuramente interesse. Non si tratta della classica operazione stile De Laurentiis, vista l’età del centrocampista, ma il talento del belga sicuramente lascia sognare i tifosi azzurri.

Non si tratta di un affare semplice, con il Napoli che però ha già ottenuto l’apertura del calciatore dopo che Manna è volato in Inghilterra per mostrargli il progetto. C’è bisogno di tempo, ma i partenopei sono fiduciosi di chiudere il super colpo dalla Premier League. L’attenzione è tanta e l’attesa cresce nel cuore della piazza, che ora si trova davanti la possibilità di avere in rosa uno dei migliori talenti al mondo.

Fedele critica l’affare De Bruyne: parole dure sul possibile acquisto

Enrico Fedele, agente, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live parlando del possibile approdo di De Bruyne al Napoli, come emerso nelle ultime ore.

“Per me questa giunta fuori è una bomba mediatica, perché dal punto di vista tecnico De Bruyne al Napoli non sarebbe titolare fisso” – dice Fedele ai microfoni.

L’ex dirigente ha espresso l’inutilità di prendere il centrocampista, vista la sua età che non permette una rivendita:

“Secondo voi il Napoli prende un calciatore che costa 7-8 milioni di euro netti, senza decreto crescita, per non schierarlo sempre? Per me De Laurentiis deve fare come sempre: cedere giocatori che hanno terminato il loro ciclo e ringiovanire la rosa, abbassando il monte ingaggi“.

La voglia del Napoli però è di accontentare Conte con il giusto profilo e De Bruyne lo è, almeno per la società. La politica, però, sembra essere cambiata con la ricerca verso giocatori ben affermati.

Napoli, si attende offerta per De Bruyne: il punto della situazione

In casa Napoli l’attenzione non è solo rivolta al campo con gli azzurri padroni del loro destino in campionato, in quanto al comando della classifica a tre giornate dal termine. Sul mercato in entrata l’affare De Bruyne sembra potersi sul serio concretizzare.

All’inizio della prossima settimana è attesa la prima offerta scritta del Napoli, con la società che spera in un accordo imminente per anticipare Aston Villa e Galatasaray, anch’esse interessate al calciatore.

Manna è pronto ad esaudire il sogno dei tifosi e di Conte, ma i tempi sono e saranno lunghi.