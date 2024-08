Offerta rifiutata, salta la cessione: il Napoli deve trovare un’altra soluzione

Non solo mercato in entrata: il Napoli è attento anche alle uscite ed era vicino ad una cessione importante, ma la trattativa è saltata

Si continua a lavorare in quel di Castel di Sangro per la prossima stagione del Napoli sotto le direttive di Antonio Cone, il vero grande colpo di mercato di questa estate azzurra.

L’allenatore è soddisfatto di quanto fatto finora sul campo, così come dei nuovi acquisti (Buongiorno, Rafa Marin, Spinazzola) e delle conferme (Di Lorenzo, Kvaratskhelia). Sarebbe però ancora più felice con nuovi innesti.

Giovanni Manna è al lavoro per provare ad accontentarlo: Gilmour e Brescianini le idee più calde per il centrocampo, David Neres per l’attacco. Prima, però, è necessario vendere.

In attesa di sviluppi in merito alla questione Osimhen, con Lukaku che nel frattempo si allena da solo a Londra aspettando solo il via libera definitivo, sono calde anche altre due uscite.

Fra queste ce n’era una quasi in dirittura d’arrivo, con tutte le parti ormai d’accordo: ma è saltato tutto perché il calciatore ha deciso di rifiutare.

Destinazione rifiutata: speranza Premier League, tutti i dettagli

Il Napoli, come detto, sta provando a piazzare i calciatori considerati in esubero. Come scrive il Corriere dello Sport, è destinato a lasciare, stavolta a titolo definitivo, anche Gaetano.

Dopo l’ottima seconda parte di stagione scorsa con il Cagliari, il napoletano è rientrato alla base con la voglia di giocarsi le sue chance per una conferma in rosa. Conte lo considera un buon elemento, ma per lui in questo momento non c’è spazio.

Si sta quindi lavorando alla cessione: il Cagliari lo vorrebbe ancora ma c’è distanza fra domanda e offerta. Si continua a trattare.

Un’altra cessione annunciata è quella di Cajuste, arrivato solo un anno fa dal Reims. Per Conte non fa parte del progetto (e infatti sono avanzate in quel ruolo le trattative per Gilmour e Brescianini) e per questo si sta cercando una nuova sistemazione.

Secondo il Corriere dello Sport, in questi giorni è arrivata l’offerta del Galatasaray: dopo un breve periodo di riflessione in merito a questa possibilità, lo svedese ha deciso di rifiutare e di aspettare quindi altre opportunità.

Il suo procuratore è al lavoro per trovare una sistemazione più adatta: ha un po’ di mercato in Premier League, ma per adesso nulla di approfondito.

Manna aspetta segnali dall’agente e nel frattempo lavora sui possibili rinforzi in quella zona del campo. Lobotka e Zambo Anguissa sono i titolari indiscussi ma manca qualcosa nelle alternative, soprattutto dopo l’addio di Zielinski.