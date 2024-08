Entusiasta dell’ipotesi Napoli: nuove conferme, colpo possibile

Il Napoli ha individuato il rinforzo giusto per l’attacco: il giocatore è entusiasta dell’ipotesi azzurra, tutti i dettagli

Manca un mese alla fine della sessione estiva di calciomercato. Il Napoli ha fatto delle ottime operazioni in entrata che hanno decisamente rinforzato la rosa. Alessandro Buongiorno è il grande colpo, da non sottovalutare anche gli innesti di Rafa Marin e di Spinazzola.

Ma è chiaro che a questa squadra manchi ancora qualcosa per poterla definire pronta e completa, soprattutto nei ricambi. In attesa, chiaramente, che si risolvi la questione Osimhen.

La mancata cessione dell’attaccante è il fattore che sta bloccando le manovre di Giovanni Manna, che spera in un’offerta ufficiale (e congrua) il prima possibile così da poter chiudere altre operazioni, come ad esempio quella per Romelu Lukaku.

Il belga è a Londra ma il Chelsea lo considera fuori rosa: qualche proposta è arrivata, ma nella sua testa c’è solo il Napoli e Conte, e quindi aspetta.

Nel frattempo però ci sono altri possibili affari: la Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, conferma il forte interesse per un brasiliano.

Un brasiliano al Napoli: colpo da 25 milioni

Il Napoli, come detto, ha necessità di allungare la rosa e offrire a Conte anche delle alternative all’altezza oltre ai titolari. In attacco, ad esempio, oltre alla questione centravanti, c’è da trovare anche un altro esterno di livello che possa rappresentare l’alternativa a Politano e Kvaratskhelia.

E quel giocatore è stato individuato.

Si tratta di David Neres, esterno brasiliano attualmente in forza al Benfica ma che è esploso con l’Ajax: è stato uno dei protagonisti di quella incredibile cavalcata in Champions League fino alla semifinale dopo aver sbattuto fuori Juventus e Real Madrid.

Da lui ci si aspettava un percorso di crescita diverso, ma qualcosa è andato storto: nel 2022, poco prima dello scoppio della guerra, si trasferisce allo Shakhtar dove però non debutta mai ed è costretto ad andar via. Così, qualche mese dopo, passa al Benfica.

Ora, a 27 anni, si sente pronto per fare una nuova avventura e magari giocare finalmente in uno dei top cinque campionati d’Europa.

Il Napoli, come detto, ha mostrato interesse e, sottolinea la Gazzetta dello Sport, è stato ricambiato: Neres è infatti entusiasta della possibilità dei vestire la maglia azzurra.

C’è un ostacolo, però: il Benfica chiede 25 milioni per la cessione. Tanti, tantissimi soldi per quello che, almeno inizialmente, non sarebbe un titolare (con buone possibilità però di contendere il posto a Politano).

I contatti vanno avanti: il Napoli spera di poter abbassare le richieste dei portoghesi. Sempre in attesa dell’uscita di Osimhen, che darebbe a Manna maggiori possibilità di investimento.