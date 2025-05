Scudetto Napoli, arriva l’accusa di Biasin: “Quegli errori arbitrali…”

Il Napoli è vicino a realizzare il sogno scudetto, ma secondo Fabrizio Biasin ci sarebbero stati alcuni errori arbitrali che hanno condizionato la lotta tra nerazzurri e partenopei

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a scrivere una nuova pagina di storia partenopea. Quando mancano ormai tre giornate alla fine del campionato di Serie A, gli azzurri conquistando 7 punti sui 9 disponibili si laureerebbero matematicamente Campioni d’Italia. Il tutto dopo una rimonta alla (ex) capolista Inter da sogno.

Merito dei calciatori, che hanno svolto sin qui un lavoro magistrale. Non tutti gli addetti ai lavori, però, credono che sia stata esclusivamente farina del sacco del Napoli. Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo di fede nerazzurra, crede che la lotta tra la squadra milanese e quella campana sia stata “viziata” da alcuni errori arbitrali che avrebbero penalizzato l’Inter.

Napoli, senti Biasin: “Gli errori arbitrali hanno tolto punti all’Inter”

L’Inter nel corso dell’anno avrebbe subito diversi torti arbitrali. Questo è il pensiero fatto dal noto giornalista.

Questo è quanto dichiarato nella puntata di Pressing dal giornalista Fabrizio Biasin, che si è lasciato andare ad una riflessione importante sul cammino dei Campioni d’Italia in carica:

“Rimpianto per la partita con il Parma? Più che rimpiangere i punti persi a Parma, dove ci sono gli avversari che sono stati bravi, rimpiango gli errori arbitrali che mi hanno fatto sparire qualche punto di là e qualche punto di qua“

Non è chiaro a quale partita o gruppo di partite il giornalista di fede nerazzurra si riferisse. Quello che appare molto più evidente è l’amarezza, che ha portato a un’accusa pesante.

Ad ogni modo, vanno fatti i complimenti al Napoli. Complici gli infortuni e la cessione non preventivata di un top come Kvara, ha avuto la forza di non mollare tra fine gennaio e febbraio, quando le cose hanno smesso di andare per il verso giusto. E nel mese di Aprile ha finalmente completato la rimonta che può valere il quarto scudetto della propria storia.