Napoli, in attacco si punta su David Neres: è un pupillo di Manna

David Neres è il giocatore scelto dal Napoli per rinforzare l’attacco: piace molto al direttore sportivo Giovanni Manna

Il Napoli sta lavorando in uscita per sfoltire la rosa di Antonio Conte, al momento troppo numerosa visto che ha a disposizione una miriade di attaccanti. L’addio di Jesper Lindstrom potrebbe essere soltanto il primo, il club partenopeo sta valutando anche le posizioni di Walid Cheddira e Giovanni Simeone.

Di questi due, ne andrà via soltanto uno. La situazione di Victor Osimhen, invece, è nota a tutti e al momento blocca la maggior parte delle operazioni in entrata.

Cyril Ngonge è stato acquistato a gennaio scorso per 20 milioni di euro e il Napoli vorrebbe valorizzarlo. Parte dietro Matteo Politano nelle gerarchie di Conte e sarà interessante capire quanto spazio avrà. Soprattutto perché Giovanni Manna sta seguendo David Neres, jolly offensivo brasiliano di piede sinistro che gioca prevalentemente a destra.

David Neres, però, può giocare su entrambe le fasce e anche dietro la punta. E’ un giocatore apprezzato anche da Conte, che impazzisce per quelli che saltano l’uomo con facilità e si rendono pericolosi negli ultimi trenta metri. Nella rosa del Napoli andrebbe a sostituire Lindstrom, ceduto all’Everton in prestito con diritto di riscatto.

Manna voleva David Neres già alla Juventus

Secondo gli ultimi rumors di mercato, David Neres è il nome in pole position per rinforzare la batteria degli esterni del Napoli. Piace molto al direttore sportivo Manna, che lo apprezzava già ai tempi della Juventus. Infatti, già due anni fa voleva portarlo a Torino, poi fu il Benfica a spuntarla prendendolo dall’Ajax.

Oggi David Neres è un giocatore importante per il Benfica, che chiede 25 milioni di euro al Napoli per la cessione. Un prezzo molto elevato, soprattutto se non dovesse uscire nessuno. Il club partenopeo vorrebbe cedere al più presto Osimhen proprio per avere più libertà di acquisto non solo a livello numerico, ma anche economico.

Perché se da un lato Manna ha portato tre giocatori – Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno -, da un lato deve aspettare che arrivi l’offerta giusta per Osimhen. A quel punto, riverserebbe le risorse su Lukaku e un altro paio di colpi, rinforzando anche il centrocampo con le uscite di Cajuste e Gaetano.

David Neres la scorsa stagione ha collezionato 35 presenze in tutte le competizioni, siglando 5 gol e 10 assist. Un’ottima stagione, se si considera che è stata fortemente condizionata dai problemi al menisco.