Inter, Bastoni non molla il campionato: l’avviso al Napoli

In casa Inter, dopo il pari per 3-3 col Barcellona, bisogna registrare delle dichiarazioni di Alessandro Bastoni.

Dopo il ko subito contro la Roma in campionato, di fatto, l’Inter ha fortnito una grande prestazione questa sera in Champions League contro il Barcellona. I nerazzurri, infatti, hanno pareggiato in trasferta con il risultato finale di 3-3.

Anzi, considerando il fatto che è andata anche sullo 0-2, l’Inter torna dalla trasferta catalana anche con qualche rimpianto. La gara di ritorno si giocherà martedì prossimo, ma prima c’è il campionato di campionato contro il Verona. Proprio su questa gara bisogna registrare delle dichiarazioni di Alessandro Bastoni.

Barcellona-Inter, Bastoni parla anche del campionato: le parole

Il centrale interista, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Amazon Prime’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“È stata una partita bellissima questa contro il Barcellona, fa bene confrontarsi con queste squadre. Adesso dobbiamo riposare e poi dobbiamo giocare col Verona in campionato ed il ritorno: con calma facciamo tutto”.

Alessandro Bastoni ha poi concluso il suo intervento: