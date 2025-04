Lecce, ottime notizie per Giampaolo: Napoli avvertito

In occasione del prossimo match di campionato tra Lecce e Napoli si prospettano delle evoluzioni importanti per i padroni di casa.

Il Lecce, reduce da un risultato sorprendente in casa dell’Atalanta e da una situazione extra-campo molto delicata a causa della scomparsa di un membro dello staff, vorrà proseguire il proprio cammino verso la salvezza.

Due rientri fondamentali per il Lecce: Giampaolo sorride

Per provare a ottenere un ulteriore risultato impronosticabile, stavolta contro la prima della classe, il Lecce avrà bisogno del miglior organico possibile, per fornire a mister Giampaolo un vasto numero di carte da impiegare contro i ragazzi di Conte. Pertanto, in occasione del match di sabato pomeriggio al Via Del Mare, saranno nuovamente arruolabili Krstovic e Berisha, assenti in occasione dell’ultimo incontro.

I due erano squalificati e si vociferava di una possibile assenza contro il Napoli in caso di rinvio del match contro i bergamaschi. Tuttavia, visto il mancato rinvio prolungato della gara in casa dell’Atalanta, l’attaccante montenegrino e il centrocampista albanese hanno scontato la propria sentenza e potranno essere impiegati nuovamente da Marco Giampaolo. Salvo clamorosi stravolgimenti, dunque, il primo guiderà il tandem offensivo pugliese, mentre il secondo tornerà a presenziare nell’area mediana del campo.