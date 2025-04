Lautaro, risentimento ai flessori della coscia sinistra: in quanto tempo si recupera solitamente?

L’Inter sta giocando in questi minuti contro il Barcellona, ma sta facendo meno di Lautaro Martinez

Napoli ed Inter, di fatto, stanno dando vita ad una lotta scudetto davvero incredibie. Gli azzurri, infatti, hanno adesso tre punti di vantaggio sulla ‘Beneamata’ a quattro giornate dalla fine.

L’Inter, però, dal canto suo sta giocando in questi minuti la semifinale di andata contro il Barcellona. Il risultato è di adesso sul 3-3, ma Simone Inzaghi è stato costretto a sostituire Lautaro Martinez nel corso dell’intervallo.

Inter, ecco quando tornerà Lautaro Martinez: la diagnosi

Come comunicato dallo stesso club nerazzurro, infatti, l’attaccante argentino ha riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. In casa Inter, di fatto, c’è ora tantissima ansia per sapere quando tornerà a disposizione Lautaro Martinez.

Allora bisogna ricordare che il risentimento muscolare ai flessori della coscia è un guaio muscolare che dà dei guai all’articolazione dei movimenti. Per conoscere i tempi di recupero di Lautaro Martinez, però, bisogna aspettare l’esito degli esami strumentali. Solo questi ultimi, infatti, diranno l’entità dell’infortunio che può variare da due settimane ad una ventina di giorni.