Ribaltone Osimhen, tradimento in atto: che colpo di scena per Juve e Napoli

Osimhen, in prestito secco al Galatasaray ma ancora legato contrattualmente al Napoli, non ha ancora fatto chiarezza sul suo futuro e si susseguono numerosissime voci per la sua prossima squadra.

Vista l’imminente scadenza del prestito con i turchi, Victor Osimhen farà ritorno all’ombra del Vesuvio, ma solo temporaneamente: l’attaccante partirà a titolo definitivo malgrado l’incognita intorno alla scelta del successivo club della sua carriera.

Tradimento in atto per Osimhen? Il Fenerbahce si inserisce con decisione

Sono tantissimi i club interessati ad acquistare il cartellino di Osimhen. Gli estimatori principali sono la Juventus e lo stesso Galatasaray, ampiamente soddisfatto dal suo rendimento in questa stagione. Ciononostante, tante società apprezzano l’africano, tra cui gli “acerrimi nemici” dell’attuale club del bomber del Gala, vale a dire il Fenerbahce, come sostenuto dal giornalista Ahmet Ercanlar.

Come riportato dall’esperto locale, infatti, la volontà di strappare il bomber ai rivali parte da Hakan Safi, membro del consiglio di amministrazione del club di Istanbul allenato da José Mourinho. Lo sforzo economico sarebbe sicuramente ingente ma, pur di portare a termine un’operazione così importante e decisiva per la rivalità tra le due società, lo stesso pare essere disposto a investire anche il proprio denaro.

L’impatto di Osimhen in Turchia è da top: numeri da urlo

Che Osimhen sia un profilo molto apprezzato a livello internazionale è risaputo da tempo, viste le numerose voci susseguitesi nelle stagioni in merito a un suo arrivo in Premier League. Tuttavia, vista la spinosissima situazione creatasi la scorsa estate con il Napoli, la Turchia è in grado di godersi uno dei migliori centravanti al mondo e non vuole lasciarselo scappare. D’altronde, i suoi numeri sono stati davvero ottimi.

Infatti, il nigeriano è sempre stato un imprescindibile del Galatasaray: nonostante un reparto offensivo molto illustre, con nomi come Icardi, Morata, Akgun, Yilmaz e l’ex azzurro Mertens, il vero imprescindibile è sempre stato Osimhen. Per lui 36 presenze ottenute, con ben 31 gol segnati e 6 assist serviti ai compagni di squadra (numeri riferiti a Super Lig, Coppa di Turchia ed Europa League).

Per gli standard della competizione, poter assistere alle giocate di un giocatore del suo livello è un bene prezioso, anche in termini di impatto mediatico e di risonanza internazionale. Ebbene, sono giustificati i tentativi da parte di tutti i club di investire cifre elevate (intorno ai 75 milioni richiesti dal Napoli) per far sì che Osimhen faccia parte definitivamente di un club turco. Di certo il passaggio al Fenerbahce avrebbe del clamoroso, visto l’amore giurato al Galatasaray. Ma mai dire mai, le sorprese sono dietro l’angolo.