Napoli, allenamento e partitella con la Cavese: Conte show, in campo gli assenti contro il Brest

Il club azzurro lavora senza sosta a Castel di Sangro. Le ultime sull’allenamento odierno della squadra di Conte.

Allenamento congiunto con la Cavese per il Napoli di Antonio Conte che non si ferma in quel di Castel di Sangro. Gli azzurri ieri hanno vinto 1 a 0 l’amichevole contro il Brest e questa mattina stanno tenendo un allenamento insieme con il club di serie C.

Antonio Conte ha schierato i calciatori che non hanno preso parte al match di ieri mentre i titolari hanno fatto allenamento con la squadra campana. Ecco l’undici azzurro:

NAPOLI (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Juan Jesus, Natan; Zerbin, Cajuste, Folorusho, Mario Rui, Ngonge, Cheddira, Simeone. All. Conte

Napoli, Conte show durante l’allenamento

Conte scatenato a Castel di Sangro: il tecnico applaude Zerbin per una bella giocata con l’esterno che serve al centro e contribuisce al gol di Cheddira di testa. Richiami invece per Ngonge che non pressa in maniera feroce come vorrebbe il tecnico azzurro.

Prosegue la situazione relativa a Victor Osimhen che lavora a parte e ha effettuato una breve corsa con i giocatori che hanno giocato l’amichevole di ieri.