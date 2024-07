Napoli Egnatia – Dove vederla, biglietti e probabili formazioni

C’è grande attesa per il prossimo test amichevole del Napoli che domenica affronterà gli albanesi dell’Egnatia.

Continua la preparazione del nuovo Napoli di Antonio Conte che – dopo il ritiro di Dimaro – sta effettuando in questi giorni il ritiro di Castel di Sangro. Domenica sera gli azzurri affronteranno il club albanese dell’Egnatia, terzo impegno prestagionale dopo le sfide contro l’Anaune e contro il Mantova e ancora prove generali in vista del debutto ufficiale. Il match si disputerà alle ore 20.

In questi giorni Conte può contare su quasi tutta la rosa, manca solo l’uruguaiano Olivera e il tecnico potrà cosi provare tutti gli uomini a disposizione, compreso i nuovi acquisti. La sfida – come le due gare precedenti – verrà trasmessa sulla piattaforma Onefootball, visibile su qualsiasi dispositivo mobile, da pc o smart tv. Per vedere il match bisogna acquistare il Napoli Summer Pass, format che comprende la visione di tutte le amichevoli estive degli azzurri o comprare la singola partita in Pay per View (in entrambi i casi su One Football) al costo di 6,99 euro.

I biglietti della sfida in programma a Castel di Sangro sono acquistabili sul sito ufficiale del Napoli, in collaborazione con Ticketone, al seguente link. CLICCA QUI per acquistare i biglietti del match.

Napoli-Egnatia, le probabili formazioni

Inizialmente il Napoli doveva affrontare i turchi dell’Adana Demirspor, ma in seguito a un problema per il club ospite vi è stato un cambio e il Napoli affronterà i campioni d’Albania dell’Egnatia. Conte riproporrà ormai il consueto 3-4-2-1 e dovrebbe puntare sulla maggior parte dei giocatori che ha utilizzato nelle prime partite.

Possibile l’impiego per alcuni minuti dei neo arrivati e dovrebbe esserci l’esordio in maglia azzurra del centrale partenopeo Alessandro Buongiorno. Tra i possibili protagonisti anche la stella del club Kvicha Kvaratskhelia mentre risulta improbabile – visto le sirene di mercato -la presenza di Victor Osimhen. Il Napoli debutterà in un match ufficiale sabato 10 Agosto nel match di Coppa Italia contro il Modena e Conte sta lavorando duramente per preparare al meglio la propria formazione.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Egnatia:

NAPOLI (3-4-2-1): Caprile; Marin, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Anguissa, Iaccarino, Spinazzola; Politano, Ngonge, Cheddira. All. Conte

EGNATIA (3-5-2): Sherri; Dulysse, Malota, Xhemajli; Fangaj, Ahmetaj, Aleksi, Lushkja, Aliyev; Aibrahimoglu, Doukouo. All. Tetova