Calciomercato Napoli, aggiornamenti su Hermoso: presa di posizione di Conte

Il tecnico pugliese ha detto la propria riguardo il possibile arrivo di Mario Hermoso in maglia azzurra. Il Napoli osserva.

Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato e Giovanni Manna sta facendo di tutto per accontentare in toto le richieste di Antonio Conte. L’allenatore pugliese fin dall’inizio ha chiesto una rivoluzione in difesa e per questo motivo sono già arrivati tre importanti rinforzi in questo specifico reparto.

Alessandro Buongiorno, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, la società azzurra ha le idee chiare sul da farsi e il mercato non è finito. Nel corso dello speciale calciomercato di Sky Sport il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Napoli: secondo quanto riporta Sky Antonio Conte attende ancora un rinforzo in difesa e nello specifico vorrebbe Mario Hermoso per rinforzare il reparto.

Non è semplice trovare l’accordo e in primo luogo il Napoli deve prima vendere, servirebbero due uscite e poi il Napoli potrebbe effettuare l’assalto definitivo al giocatore. Devono uscire due tra Ostigard, Juan Jesus e Natan, il norvegese è sempre più vicino alla cessione: l’accordo tra Napoli e Rennes per il trasferimento c’è ed ora tocca al giocatore decidere e il Napoli attende di capire la sua decisione. Più difficile la situazione di Natan e soprattutto Juan Jesus, giocatore per il quale al momento non ci sono vere offerte.

Calciomercato Napoli, possibili ancora rinforzi

Il mercato del Napoli non è finito, Conte si attende ancora rinforzi e anzi vorrebbe un giocatore per reparto, affari che si potrebbe chiudere soprattutto dopo la cessione di Osimhen. Sky ha sottolineato che ancora oggi i contatti tra le parti proseguono ma resta la distanza e le cifre tra domanda e offerta sono piuttosto distanti.

Conte attende rinforzi e soprattutto – sottolinea Sky – vuole un rinforzo in difesa. Il tecnico pugliese non vede Rrahmani come possibile braccetto a sinistra (con Di Lorenzo eventualmente a destra) e vorrebbe quindi l’esperto centrale spagnolo. Proseguono i contatti e i prossimi giorni saranno decisivi, ma l’allenatore ha fatto la sua scelta: Conte vuole Hermoso per la difesa.

Per l’attacco invece è ancora tutto bloccato e senza l’addio di Osimhen (tra l’altro il Psg è su Douè in queste ore) difficilmente potrà arrivare Lukaku, pupillo tanto desiderato da Conte. Il mercato del Napoli prosegue ed è in piena evoluzione.