Calciomercato Napoli, un top club piomba su Hermoso: si complica l’affare

Il club azzurro rischia di veder sfumare l’obiettivo spagnolo. Il colpo Hermoso è più lontano che mai, affare complicato.

In questa prima fase di calciomercato il Napoli ha provato ad accontentare Antonio Conte in tutte le sue richieste. La priorità del club era rifondare o quasi la difesa, rinforzare un reparto che ha vissuto numerose problematiche nell’ultima stagione, un’annata totalmente nefasta.

Il club partenopeo ha chiuso diversi colpi come Rafa Marin e soprattutto Alessandro Buongiorno, investimento da quasi 40 milioni e un giocatore che Conte riteneva fondamentale. Sulla fascia è arrivato a costo zero Leonardo Spinazzola, una trattativa neanche troppo complicata con Conte che da tempo sognava di lavorare con Spinazzola e l’inizio dell’esterno è stato di altissimo livello. Ma il mercato non è finito qui e la società partenopea è da settimane sulle tracce di Mario Hermoso.

L’esperto ventinovenne si è svincolato dall’Atletico Madrid ed è ora un potenziale affare per chiunque: il Napoli prima di comprare deve però vendere e necessita di cedere almeno due tra Juan Jesus, Natan e Ostigard. Nelle ultime ore l’affare Hermoso si è complicato ed ora c’è una nuova rivale per il calciatore.

Calciomercato Napoli, la big piomba su Hermoso

Secondo quanto riporta Radio Punto Nuovo su Hermoso c’è ora la corte del Chelsea, club londinese a caccia di rinforzi per la nuova guida tecnica Enzo Maresca. Il club inglese ha diversi giovani in rosa ed Hermoso può risultare un colpo a sorpresa e un nome interessante, sul quale però c’è ampia concorrenza. Qualche sondaggio dalla Premier League ma soprattutto club arabi pronti a riempire le tasche del giocatore spagnolo.

Passano i giorni e la pista Napoli sembra rallentare e infatti Conte starebbe valutando altre opzioni per la difesa. Prende quota difatti una difesa a tre composta da Buongiorno, Rrahmani a destra e Olivera come braccetto a sinistra con Spinazzola e Di Lorenzo sulle fasce. Il Napoli del futuro prende quota e la pista Hermoso è sempre meno calda.

Potrebbe riaprirsi solo in caso di sorprendente addio di Ostigard ma al momento il centrale non è una pista calda per la cessione, l’opzione Rennes non intriga e quindi è sempre più probabile che si resti cosi. Il Napoli lavora sul mercato in tutti i reparti, ma ovviamente servono prima uscite e poi forse ci saranno entrate. Vale in attacco con la questione Osimhen e in difesa dove serve qualche uscita immediata.