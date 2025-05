Il Pisa torna in Serie A: l’ultima sfida contro il Napoli è memorabile

Dopo 34 anni, il Pisa raggiunge nuovamente la Serie A: ecco l’ultimo confronto con il Napoli e quali sono i precedenti

Dolce sconfitta a Bari per 1-0: il Pisa raggiunge ugualmente la Serie A grazie al passo falso dello Spezia contro la Reggiana. I liguri non possono più raggiungere il secondo posto e dovranno accontentarsi di partecipare al playoff per sperare di salire nuovamente nella massima categoria.

Invece, i toscani raggiungono i neroverdi del Sassuolo in Serie A, a due giornate dal termine della stagione. Il merito va a Pippo Inzaghi e ai suoi ragazzi, che sono riusciti a mantenere alta l’asticella per tutto il campionato.

Ecco com’era la Serie A quando ci giocava anche il Pisa

34 anni fa il Pisa concludeva la sua ultima stagione in massima categoria. Poi tanta Serie B, il fallimento e la tentata risalita. Ma nel 2009 il baratro e l’esclusione dai professionisti. Solo negli ultimi anni i nerazzurri sono riusciti a sfiorare l’impresa di una risalita, perdendo però nella finale playoff contro il Monza di Berlusconi.

Nella stagione 1990-91, l’ultima con il Pisa presente tra le grandi, il Napoli viveva un’annata particolare, con l’addio di Diego Armando Maradona e l’ottavo posto amarissimo, dopo il secondo tricolore. Era finita un’era magica per gli azzurri. Quel campionato fu vinto dalla Sampdoria di Vialli e Mancini, in una bella lotta contro Inter e Milan. Alle spalle, un solidissimo Torino e il Genoa con i bomber Aguilera e Skuhravý.

Quell’anno retrocessero Bologna, Cesena, Pisa e Lecce. La formazione toscana conquistò solo un punto nel doppio confronto con il Napoli, poiché al San Paolo gli azzurri strapparono una vittoria con i gol di Maradona e Careca.

L’ultimo confronto tra Napoli e Pisaa

Nella storia delle due società ci sono stati 26 confronti totali, considerando tutte le competizioni. L’ultimo match, però, è stato disputato in Coppa Italia nel 2007, quando il Napoli di Edy Reja era appena salito in Serie A.

E la mente ci riporta subito a quella straordinaria serata del San Paolo, quando al secondo turno di Coppa il Napoli batté 3-1 i toscani, ma solo ai tempi supplementari. Gli azzurri patirono l’inizio e il caldo di stagione, andando addirittura in svantaggio. Servì l’ingresso in campo di Lavezzi, che aveva già debuttato ufficialmente con il Napoli qualche giorno prima nel turno precedente di Coppa.

Il Pocho rese memorabile quella serata con una tripletta da sogno. Si presentava al calcio italiano nel migliore dei modi. Era l’inizio della sua avventura partenopea. Quella sera del 18 agosto 2007, in Napoli-Pisa, scoccò un nuovo amore tra un argentino e il popolo napoletano.