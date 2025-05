Palmeri insiste e lancia la polemica: “Napoli se lo merita”

Altra provocazione e critica da parte del giornalista Tancredi Palmeri: il suo ultimo post sullo Scudetto al Napoli

Nuovo post su X per il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, e ancora una volta il Napoli e la vittoria del quarto titolo sono gli argomenti principali del suo contenuto social.

Nella stessa giornata aveva già condiviso un pensiero piuttosto articolato e il quale calcolo statistico era fine a sé stesso. Palmeri, infatti, ha sottolineato che la vittoria della Roma sull’Inter ha di fatto consegnato lo Scudetto agli azzurri. E gli stessi supereranno il numero di campionati vinti della storia dei giallorossi, che sono fermi a tre.

Palmeri: “Napoli merita la parata Scudetto”

In questo nuovo intervento social, invece, Palmeri ha voluto già parlare di festa Scudetto per il Napoli (nonostante l’assenza della certezza matemtica di una sua conquista), sottolineando come in occasione del tricolore di due anni fa non ci fu alcuna parata per la città. Il giornalista, quindi, si auspica una decisione diversa per l’eventulale Scudetto di questa stagione.

Queste le sue parole:

“Sarà possibile la parata scudetto quest’anno a Napoli o verrà fatta saltare come due anni fa? La comunità di Napoli la merita e merita di essere trattata all’altezza della sua grandezza e non sempre descritta manco fosse una massa di bambini che non sa comportarsi”.

Un appello, questo, decisamente più apprezzabile, anche se forse arrivato un po’ in anticipo rispetto alla nota scaramanzia napoletana per uno Scudetto che è sempre più vicino, ma non ancora sicuro