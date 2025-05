Anche Mazzocchi esalta il gruppo: la frase mantra del Napoli di Conte

Pasquale Mazzocchi ruba la scena sui social con un post per esaltare il gruppo: ecco la frase mantra che caratterizza il Napoli di Conte

La straordinaria vittoria del Napoli al Via del Mare di Lecce spiana la strada verso lo Scudetto alla squadra di Conte, a cui mancano appena 7 punti per vincere il tricolore. E al primo anno con il nuovo tecnico, dopo aver raggiunto il decimo posto nella passata stagione, risulterebbe magico.

L’1-0 firmato da Raspadori è pesantissimo. Nonostante la squadra non abbia giocato la sua miglior partita, il risultato e i punti ottenuti sono chiaramente più importanti a 3 giornate dal termine. E Pasquale Mazzocchi ha voluto celebrare il successo sui social con un carosello di foto e un mantra, che caratterizza a pieno i valori di questo spogliatoio:

“Duri a morire ragazzi, duri a morire”

Il terzino non è sceso in campo contro i pugliesi, ma resta un elemento fondamentale per il gruppo. È perfettamente inserito ed è stato schierato tante volte da Antonio Conte nel corso della stagione, specialmente nei momenti di emergenza in difesa.