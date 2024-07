Sorpresa Napoli, Conte convinto dopo il ritiro a Dimaro: tolto dal mercato, resta in azzurro

Prosegue la preparazione del Napoli, un calciatore ha convinto Antonio Conte nel ritiro a Dimaro, il mister ha deciso di tenerlo in azzurro.

Sono giorni importanti per il Napoli. La squadra di Antonio Conte ha appena concluso la prima parte della preparazione precampionato a Dimaro. Adesso ci sarà qualche giorno di riposo e poi di nuovo a lavorare, ma stavolta a Castel di Sangro per il secondo ritiro degli azzurri.

La società e lo staff tecnico sono a stretto contatto per provare a costruire la squadra migliore possibile. Ovviamente non ci sono solo acquisti da effettuare, il compito di Antonio Conte in questi giorni è stato soprattutto di valutazione: l’allenatore ha infatti osservato da vicino tutti i calciatori a sua disposizione – in attesa del rientro dei Nazionali – e ha così potuto decidere quali sono gli elementi da trattenere e quali invece vanno messi sul mercato.

Ultime notizie Napoli, Cheddira confermato da Conte come vice centravanti

A tal proposito, sottolinea l’edizione odierna di Repubblica, un attaccante in particolare pare aver conquistato la fiducia del nuovo mister. Si tratta di Walid Cheddira, decisamente tra i migliori elementi visti a Dimaro, sia per impegno che per forma fisica. Ecco quanto evidenziato:

“Le trattative già avviate sono quelle per i trasferimenti di Lindstrom all’Everton, Gaetano al Cagliari, Ostigard al Rennes e Simeone alla Lazio. Avranno invece la chance di giocarsi le loro carte nella seconda fase della preparazione a Castel di Sangro i brasiliani Natan e Juan Jesus, lo svedese Cajuste e il belga Ngonge. Chi invece ha già strappato la conferma è il marocchino Cheddira, la vera sorpresa degli 11 giorni di Dimaro. Il vice di Lukaku sarà lui“.

L’ex Frosinone si è così conquistato la fiducia di Antonio Conte, a suon di impegno negli allenamenti e buone prestazioni nelle amichevoli. Cheddira dovrebbe così essere confermato come il vice centravanti del Napoli 2024/25, in attesa di capire chi sarà la punta titolare. L’indiziato numero uno – qualora dovesse essere ceduto Victor Osimhen – è ovviamente Romelu Lukaku, attaccante che da sempre ha un feeling particolare con l’allenatore salentino.

La permanenza di Walid Cheddira apre ovviamente alla cessione di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino è in uscita, anche perché è alla ricerca di più spazio dopo due stagioni passate più in panchina che in campo, nonostante un rendimento (soprattutto nella prima stagione, ndr) decisamente ottimale. Sul Cholito c’è il forte interesse della Lazio, alla ricerca di una punta di peso che possa sostituire e non far rimpiangere Ciro Immobile, approdato al Besiktas in Turchia, anche se nelle ultime ore è emerso anche l’interesse da parte della Juventus.