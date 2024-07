Calciomercato Napoli, si chiude a breve: Conte e Manna gelati

Per il Napoli, dopo gli arrivi di Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno, ci sono delle brutte notizie che arrivano da una trattativa di calciomercato.

Dopo tantissima attesa, di fatto, è tempo per il Napoli di ritornare in campo. Domani, esattamente alle ore 18.00, la squadra di Antonio Conte disputerà infatti la sua prima amichevole di questa preparazione estiva per la prossima stagione. Gli azzurri, dunque, sono pronti a giocare l’ormai tradizionale gara contro l’Anaune.

La sfida di domani, ovviamente, sarà utile per gli azzurri solo per testare questi primi giorni di allenamento targati Antonio Conte. Tuttavia, fa comunque rumore l’assenza di Victor Osimhen. Il nigeriano, molto probabilmente, non ci sarà contro l’Anaune, visto che ha avuto dei problemi fisici in questi ultimi giorni. Anche se queste ultime ore sono molto ‘calde’ non per la prima partita stagionale del team campano, ma per colpa del calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, infatti, non ci sono delle brutte notizie per Giovanni Manna.

Calciomercato Napoli, Greenwood è sempre vicino al Marsiglia di De Zerbi

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il nuovo Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi è sempre più vicino ad un obiettivo di mercato del Napoli, ovvero a Mason Greenwood. L’ex calciatore del Getafe, dunque, avrebbe scelto di giocare con la maglia del team transalpino.

Il Marsiglia aveva già trovato un accordo con il Manchester United, ma poi le polemiche riguardanti ad alcune vicende giudiziarie del calciatore avevano rallentato la trattativa. Lo stesso primo cittadino della città transalpina, ovvero Benoit Payan, aveva molto criticato l’arrivo nell’OM di Greenwood.

La Lazio ed il Napoli, soprattutto il team capitolino, nelle scorse si erano interessate all’attaccante inglese che, però, ha poi preferito giocare con il Marsiglia di Roberto De Zerbi. L’affare si potrebbe chiudere definitivamente nelle prossime ore. Giovanni Manna, dunque, dovrà virare su altri obiettivi per rinforzare le corsie offensive.

Tuttavia, prima di prendere un nuovo calciatore, il nuovo direttore sportivo del Napoli deve vendere qualcuno. Antonio Conte, infatti, ha tanti giocatori in questo ruolo: da Lindstrom e Kvaratskhelia a Politano e Ngonge. Tra questi l’unico che, ovviamente, potrebbe andare via è il calciatore danese, il quale non ha ancora potuto dimostrare in azzurro le sue qualità.

Il mercato del Napoli in attacco, quindi, è bloccato totalmente, considerando anche la questione che riguarda Victor Osimhen. Per il nigeriano, di fatto, non sono ancora offerte vicine ai 130 milioni di euro della sua clausola rescissoria. Senza la cessione del nigeriano, infatti, il club partenopeo non può affondare il colpo per Romelu Lukaku.