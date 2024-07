News mercato Napoli, la Fiorentina piomba sull’obiettivo azzurro

Il calciomercato del Napoli sta portando diverse novità in questi giorni caldissimi: ora c’è l’assalto della Fiorentina su un obiettivo.

Gli azzurri hanno deciso di dar vita a un nuovo progetto e di affidare la rinascita ad Antonio Conte e a Giovanni Manna che si sono già messi al lavoro da qualche settimana per migliorare la squadra e renderla nuovamente competitiva come un tempo. Aurelio De Laurentiis ha dettato le linee guida dal punto di vista economico e progettuale e poi ha lasciato carta bianca sui nomi, sulle qualità e sulle caratteristiche dei calciatori.

Conte vuole un Napoli arcigno e affamato, ha chiesto sin dal primo giorno una squadra volenterosa di tornare a granfissimi livelli per riabbracciare subito l’Europa dopo un’annata complicata.

Calciomercato Napoli, la Fiorentina punta un obiettivo azzurro

Il calciomercato del Napoli è già iniziato e in tal senso la settimana che sta per iniziare sarà fondamentale per conoscere i primi volti nuovi che faranno parte del Napoli 2024/25. Domani sarà la giornata di Spinazzola e Rafa Marin, poi verrà dato spazio ad Alessandro Buongiorno, tutti pronti per le visite mediche e poi per raggiungere Conte e la squadra tra Dimaro e Castel di Sangro.

Ma per il Napoli ci sono ancora molti obiettivi, dalla difesa all’attacco e uno dei nomi che piace per completare la rosa e per rendere la squadra più forte è quello di Lorenzo Lucca dell’Udinese. Nell’ambito del possibile addio di Giovanni Simeone, è spuntato anche il profilo di Lucca come uno di quelli che piacciono a Conte per il reparto offensivo.

Ora, però, secondo Il Corriere dello Sport, c’è la Fiorentina pronta a mettersi in contatto con l’Udinese e con l’entourage di Lucca per regalare un nuovo ariete d’area di rigore a Raffaele Palladino.

Lucca per il Napoli non è un obiettivo prioritario, anzi. In questo momento ci sono questioni molto più importanti da valutare, tra cessioni, acquisti e rinnovi, da Osimhen a Kvaratskhelia, senza dimenticare Giovanni Di Lorenzo.

Qualche colloquio con l’Udinese per Lucca c’è stato ma il club friulano, com’è ben noto, è bottega molto cara e valuta il calciatore classe 2000 almeno 20 milioni di euro. Cifre molto alte per un attaccante che lo scorso anno ha segnato solo 9 gol e fornito 4 assist in 39 presenze stagionali. Il Napoli continua a monitorarlo ma non lo reputa centrale, al momento, nei discorsi che dovrà portare avanti Manna.