Ultime notizie Napoli, scenario inaspettato per Natan: affare in Serie A!

Natan è stato scelto dodici mesi fa per la sostituzione di Kim, una scelta che non ha ripagato: il centrale potrebbe lasciare Napoli.

Un pò a sorpresa, a soli 5 giorni dall’esordio contro il Frosinone, poco più di dodici mesi fa Natan venne ufficializzato dal Napoli. Il difensore brasiliano, reduce da una annata al Red Bull Bragantino, fu la scommessa, poi persa, di Aurelio De Laurentiis. Natan non ha mai convinto, se non nelle prime uscite, diventando addirittura l’ultima scelta di Mazzarri prima e Calzona poi.

Insomma, una stagione da dimenticare per lui, che oggi, è in attesa che venga definito al meglio il suo futuro, a Napoli oppure altrove.

Natan, c’è la richiesta ufficiale al Napoli: la proposta al club per il brasiliano

Antonio Conte è stato chiaro: serviranno almeno due, se non tre centrali per il proprio reparto arretrato. Nuovi arrivi che per forza di cose hanno fatto sorgere dubbi in merito al futuro di coloro già presenti nella rosa degli ex campioni d’Italia. Ad oggi, l’unico che pare certo di conferma, pare Amir Rrahmani. I nomi sono i soliti, con Alessandro Buongiorno in cima alla lista e Rafa Marin, difensore scuola Real Madrid, ormai prossimo all’ufficializzazione.

Da Ostigard sino a Juan Jesus, passando per il sopracitato Natan, tutti potrebbero essere ceduti alle giuste condizioni. Nel caso dell’ex Bragantino, però, visto l’investimento fresco e la giovane età, l’idea del club sarebbe più quella di un prestito per valutarne al meglio le qualità. In tal senso, l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, si è espresso attraverso il suo profilo X. Questo il commento del giornalista:

Potrebbe quindi restare in Serie A Natan, ma non con la maglia del Napoli. L’Hellas Verona, società con cui da sempre il Napoli ha ottimi rapporti, avrebbe richiesto il giocatore. I due club, anche lo scorso anno hanno operato con successo insieme, dapprima in estate, quando il Napoli ha concesso ai veneti il prestito di Folorunsho, poi a gennaio, quando Setti ha ceduto Ngonge al Napoli. Insomma, le condizioni per una chiusura della trattativa, visti i precedenti, ci sarebbero tutte. Staremo a vedere, una situazione da monitorare con particolare attenzione nei prossimi giorni o settimane.