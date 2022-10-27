Spazio Napoli

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Tegola Napoli, infortunio in amichevole: emergenza totale per Allegri!
Luca Marianucci esce dal campo all’84’ della sfida amichevole contro il Celta Vigo per un problema al ginocchio. Il Napoli ha comunicato che il difensore ha sofferto Pldi un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Marianucci: l’infortunio che blocca la difesa …Leggi l’articolo
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