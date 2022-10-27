Spazio Napoli

In Primo Piano

Allenatore in tuta Napoli Coca-Cola sul campo durante l'allenamento

Notizie

Tegola Napoli, infortunio in amichevole: emergenza totale per Allegri!

Luca Marianucci esce dal campo all’84’ della sfida amichevole contro il Celta Vigo per un problema al ginocchio. Il Napoli ha comunicato che il difensore ha sofferto Pldi un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Marianucci: l’infortunio che blocca la difesa …

Leggi l’articolo

Ultime Notizie

Lukaku indossa la maglia bianca del Napoli numero 9 durante una partita di Serie A

8 Ago 2026 – 22:00

Lukaku-Fenerbahce, ore caldissime: cosa manca per chiudere con il Napoli

Massimiliano Allegri con le braccia incrociate durante l'allenamento del Napoli

8 Ago 2026 – 20:30

Napoli-Celta Vigo, le scelte ufficiali: torna un big per Allegri!

Gabriel Jesus in maglia Napoli blu con sponsor MSC, sorridente a braccia conserte davanti al logo del club

8 Ago 2026 – 19:00

Napoli-Gabriel Jesus, l’ultim’ora di Romano e Moretto: “C’è stato un…”

Lukaku in maglia Fenerbahce con lo stemma del club sullo sfondo

8 Ago 2026 – 17:00

Lukaku al Fenerbahce, interviene l’avvocato del belga: lo stato della trattativa

Achraf Badiashile sorride indossando la maglia Chelsea con accredito stampa, al centro della trattativa di mercato con il Napoli

8 Ago 2026 – 15:00

Badiashile vuole solo il Napoli: l’ultim’ora che accelera l’affare con il Chelsea

Anguissa in maglia Napoli durante una partita, con sguardo rivolto verso l'alto

8 Ago 2026 – 13:00

Anguissa e il Napoli, rinnovo o addio? La decisione con l’agente a Castel di Sangro

Giocatore in maglia azzurra del Napoli, di spalle, con il logo del club illuminato sullo sfondo

8 Ago 2026 – 11:00

Sorpresa dal ritiro, ha convinto Allegri: il Napoli lo trattiene in rosa

Romelu Lukaku in maglia Napoli blu con sponsor MSC, immagine grafica con effetto artistico

8 Ago 2026 – 09:00

Colpo di scena Lukaku, ha aperto alla nuova destinazione: la richiesta del Napoli

Badiashile difensore in maglia azzurra Napoli con patch Europa League, sfondo blu neon

8 Ago 2026 – 00:00

Napoli-Badiashile, ci sono novità: l’annuncio di Di Marzio

Altre Notizie

Napoli, è la settimana della fumata bianca: affare vicinissimo alla chiusura!

Napoli, le sirene turche non sono ancora svanite: pronto l’assalto al top player!

Napoli, arrivano importanti aggiornamenti sul rinnovo: accadrà stasera!

Napoli, l’esubero può tornare in patria: contatti fra agenti, c’è l’offerta

Vergara, cambio di ruolo e caratteristiche diverse: “Ecco cosa mi chiede Allegri…”

Napoli-Gabriel Jesus, Fabrizio Romano rompe il silenzio: tutta la verità sulla trattativa

Clamoroso Napoli, assalto all’Atletico Madrid: accelerata per il colpo a sorpresa

Napoli, spunta un nuovo nome sul mercato: può arrivare dalla Francia

Napoli, previsti nuovi contatti per trovare l’intesa: succederà oggi!

Zeballos, lo stallo del Napoli costa caro: bruttissima notizia per Allegri

La Redazione

SpazioNapoli.it è una testata nata nel 2011, con la direzione editoriale di Antonio Manzo, e una redazione che offre un racconto quotidiano e imparziale sulle vicende della SSC Napoli.

Seguici su Facebook, Instagram, TikTok e Youtube per le notizie sugli azzurri in tempo reale.

Gestione cookie