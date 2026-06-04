Allegri ha una richiesta: l’azzurro è ‘bocciato’, il Napoli si mette alla ricerca

Massimiliano Allegri ha comunicato a Manna una richiesta precisa per il Napoli: serve un portiere con caratteristiche diverse da Vanja Milinkovic-Savic. La scelta del tecnico non rappresenta una bocciatura definitiva del serbo, ma una preferenza tattica concreta.

Allegri e il portiere: Milinkovic-Savic non convince

Secondo quanto rivela ‘Il Mattino’, il tecnico bianconero ha indicato con chiarezza il profilo che desidera tra i pali. Milinkovic-Savic, arrivato quasi due stagioni fa per circa 20 milioni di euro, non rientra nei piani di Allegri. Il portiere serbo ha vissuto una stagione complicata, condizionata anche da problemi fisici che ne hanno limitato l’utilizzo. La richiesta di Allegri cambia completamente lo scenario portieristico del Napoli.

Manna si è perciò attivato sul mercato per cercare profili che soddisfino le esigenze tattiche di Allegri. La strada per piazzare Milinkovic-Savic rimane complicata: il costo dell’operazione iniziale e le richieste economiche della società non facilitano una cessione rapida.

Provedel e Kovar: i nomi sul tavolo di Manna

Ivan Provedel rappresenta la priorità assoluta nella lista. L’ex portiere della Lazio è in uscita, ma l’Inter mantiene il vantaggio nella corsa. Manna segue con attenzione ogni sviluppo: qualora la trattativa nerazzurra dovesse saltare, il Napoli è pronto a presentare un’offerta concreta per portare Provedel al Maradona.

Non è però l’unica soluzione sul mercato. Matej Kovar, estremo difensore della Repubblica Ceca e titolare nel prossimo Mondiale, figura tra i possibili obiettivi di mercato. La ricerca prosegue su molteplici fronti contemporaneamente, con l’obiettivo di consegnare ad Allegri una coppia di portieri all’altezza delle ambizioni del club.