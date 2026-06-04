Allegri al Napoli si complica davvero? L’annuncio dell’agente non lascia dubbi

Massimiliano Allegri rimane tesserato del Milan nonostante l’esonero. L’agente Giovanni Branchini chiarisce: nessun contatto con i rossoneri per sciogliere il contratto che lega ancora il tecnico al club lombardo.

Allegri e il Milan: contratto ancora attivo, nessuna negoziazione

La situazione contrattuale di Massimiliano Allegri rappresenta il primo ostacolo concreto prima dell’annuncio ufficiale al Napoli. Aurelio De Laurentiis ha già indicato il tecnico toscano come prossimo allenatore degli azzurri durante la presentazione dei ritiri estivi, ma le regole federali impediscono ancora l’ufficialità. Il motivo è semplice: Allegri è ancora legato al Milan da un accordo valido per la prossima stagione.

Giovanni Branchini, agente del mister, ha fornito dettagli precisi sulla questione a Sportitalia:

“Allegri è sotto contratto per la prossima stagione e, fino a prova contraria, è un tesserato del Milan, salvo eventuali e ipotetici accordi diversi da quelli attuali. Non c’è stato nessun contatto con i rossoneri, ma non c’è alcuna complicazione“.

Napoli e Milan: come si risolve il vincolo contrattuale

Cosa significa l’assenza di contatti? Che la risoluzione del contratto tra Allegri e il Milan non è ancora stata avviata formalmente. Tuttavia, Branchini esclude complicazioni, il che suggerisce una disponibilità del club rossonero a trovare un accordo rapido. Il Milan ha già esonerato Allegri dopo la sconfitta col Cagliari e difficilmente intende trattenere un tecnico destinato altrove.

De Laurentiis ha già mosso i suoi pezzi, comunicando pubblicamente la scelta di Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Questo gesto rivela la certezza del presidente azzurro sulla conclusione della vicenda contrattuale con i rossoneri. Il timing dei contatti potrebbe accelerarsi nelle prossime settimane, con la risoluzione che potrebbe arrivare attraverso un accordo economico rapido tra i due club.

L’assenza di frizioni tra le parti rende lo scenario ottimale per il Napoli. Una volta sciolta la questione Milan, Allegri potrà sottoscrivere il contratto con gli azzurri e iniziare il suo lavoro di ricostruzione tattica della squadra campana. Le prossime mosse riguarderanno il mercato e la composizione della rosa che Allegri avrà a disposizione per la nuova stagione con il Napoli.