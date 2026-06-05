Clamoroso Lobotka, lascia il Napoli per la Juve? Il ruolo di Spalletti e il sostituto di Manna

Stanislav Lobotka torna al centro delle voci di mercato. Il centrocampista slovacco, pilastro del Napoli nelle ultime stagioni, sarebbe finito nel mirino della Juventus, che starebbe valutando un innesto di esperienza e qualità per rinforzare il centrocampo. Sullo sfondo resta anche il tema del rinnovo con il club azzurro. Una situazione ancora tutta da definire, ma che potrebbe incidere in modo importante sui piani di mercato delle due società.

Lobotka tra Napoli e Juventus

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro di Stanislav Lobotka sarebbe ancora aperto. Il Napoli continua a spingere per il rinnovo del contratto del regista slovacco, ma il giocatore avrebbe deciso di prendersi del tempo prima di prendere una decisione definitiva.

Il quotidiano sottolinea come il centrocampista sia attualmente sospeso tra due scenari. Da una parte la permanenza in azzurro, dall’altra l’interesse della Juventus, che starebbe monitorando attentamente la situazione.

La presenza di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera rappresenterebbe un elemento importante. L’allenatore conosce perfettamente Lobotka e lo considera uno dei migliori interpreti del ruolo. Proprio sotto la guida del tecnico toscano, infatti, lo slovacco ha raggiunto alcuni dei livelli più alti della sua carriera.

Il piano della Juventus per il centrocampo

La Juventus sta lavorando per costruire una mediana competitiva attorno a Manuel Locatelli. L’idea sarebbe quella di affiancargli un giocatore capace di garantire qualità nella gestione del pallone e personalità nelle partite più importanti.

In questo contesto, il profilo di Lobotka viene considerato ideale. Tuttavia l’operazione non sarebbe semplice. Il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi uomini chiave e potrebbe chiedere una cifra importante per aprire una trattativa.

La dirigenza bianconera segue quindi gli sviluppi con attenzione, consapevole che molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore.

Goretzka possibile alternativa

Nel caso in cui la pista Lobotka non dovesse concretizzarsi, la Juventus avrebbe già individuato un’alternativa di alto livello. Si tratta di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, da tempo accostato a diversi club europei.

Il tedesco rappresenta un profilo differente rispetto allo slovacco, ma garantirebbe esperienza internazionale e grande fisicità. Per il Napoli, invece, il suo nome potrebbe diventare un’opportunità nel caso in cui dovesse rendersi necessario sostituire Lobotka.

Il mercato è ancora lungo e molte dinamiche potrebbero cambiare nelle prossime settimane. Una cosa però appare certa: il futuro del centrocampista slovacco sarà uno dei temi più seguiti dell’estate, tra ambizioni, strategie e scelte che potrebbero influenzare il destino di Napoli e Juventus.