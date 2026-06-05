Il Napoli punta al giocatore del Bayern Monaco ma occhio alla rivale di Serie A: i dettagli

Guido Della Rovere piace a Napoli e Fiorentina: secondo ‘Sky Sport’, il trequartista classe 2007 del Bayern Monaco è nel mirino di entrambi i club italiani.

Della Rovere al Bayern: i numeri che attirano i viola e gli azzurri

Il giovane cremonese ha collezionato 24 presenze nella seconda squadra bavarese in questa stagione, con 4 gol e 10 assist all’attivo. Numeri che hanno convinto i principali club del nostro campionato a muovere i primi passi concreti. La Fiorentina guida la corsa al momento, forte di un interesse che coltiva da diverso tempo. Il Napoli però non ha abbandonato la pista e rimane in agguato per una possibile accelerazione estiva.

Della Rovere è cresciuto calcisticamente alla Cremonese prima del trasferimento in Baviera. Il Bayern lo ha prelevato dalla provincia lombarda e gli ha affidato un percorso di sviluppo nella squadra satellite. Il contratto con il club tedesco scade nel 2027 e al momento non ci sono segnali di rinnovo in discussione. Questa situazione contrattuale lascia margini concreti per un addio anticipato, soprattutto se il Bayern non intende aumentare le garanzie sul futuro del ragazzo.

L’estate che viene sarà decisiva per il futuro di Della Rovere. Napoli e Fiorentina accelereranno le trattative con il Bayern Monaco per convincere il club bavarese a cederlo. Il calciomercato italiano ha già identificato in lui uno dei profili più interessanti della sua generazione, capace di giocare da trequartista con qualità tecniche superiori alla media. La prossima finestra di mercato dirà chi avrà la meglio nella corsa al giovane talento.