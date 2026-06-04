Napoli, c’è la novità su Gila: Manna a lavoro

Mario Gila sceglie il Napoli e la Lazio non può opporsi. Con un anno alla scadenza del contratto, il difensore biancoceleste ha comunicato la sua intenzione: vuole solo gli azzurri.

La situazione è cristallina. Il giocatore ha già deciso e questa certezza cambia completamente il quadro negoziale. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha confermato quanto circola da giorni: Gila non ha dubbi sulla sua destinazione. La volontà del calciatore, quando manca poco più di dodici mesi alla scadenza, diventa un elemento decisivo. Lotito può fare tutte le valutazioni che ritiene opportune, ma il braccio di ferro con un giocatore già orientato altrove è destinato a finire in un’unica direzione.

Gila-Napoli: la scadenza del contratto accelera tutto

Juan Jesus se ne va. Lo spagnolo arriva come sostituto naturale del difensore che ha vinto gli ultimi due scudetti con gli azzurri. Il Napoli ha individuato in Gila la soluzione per ringiovanire il reparto difensivo e ha già avviato i contatti con la Lazio. La società di De Laurentiis ha manifestato grande interesse per le prestazioni del centrale biancoceleste e intende concretizzare la trattativa senza indugi.

Gennaro Gattuso, nuovo allenatore laziale, si troverebbe a gestire una situazione scomoda: un difensore con la testa già altrove, impossibile da utilizzare con continuità in una stagione intera. La Lazio sa bene cosa significa forzare un giocatore che non vuole restare. La resistenza non ha senso quando il contratto scade tra poco più di un anno e il calciatore ha comunicato chiaramente le sue preferenze.

Manna chiude il colpo: tempi stretti con la Lazio

Il direttore sportivo azzurro vuole accelerare i tempi. Non si tratta di una semplice manifestazione d’interesse, ma di una volontà concreta di portare Gila a Napoli prima dell’inizio della prossima stagione. La trattativa è già imbastita, i contatti sono frequenti. Ogni giorno che passa rende la posizione della Lazio ancora più debole: vendere ora, seppur a cifre inferiori alle richieste iniziali, è meglio che ritrovarsi il giocatore fuori rosa a settembre.

Il Napoli ha imparato a muoversi velocemente sul mercato difensivo. Dopo le partenze di Juan Jesus e altri elementi, la priorità è colmare il vuoto con innesti di qualità. Gila rappresenta la scelta principale e il giocatore ha già scelto il suo futuro. La Lazio dovrà piegarsi all’evidenza: l’accordo con il Napoli è solo una questione di cifre e di giorni.